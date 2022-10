मुरैना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना पहुंचे.जहां उन्होंने नवंबर के महीने में होने वाले तीन दिवसयीय कृषि मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए. इसके साथ ही पुलिस परेड ग्राउंड पर तैयारियों का जायजा भी लिया. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा भारत सरकार और राज्य सरकार से मिलकर कृषि मेला का आयोजन कर रहे हैं. (morena agriculture fair) (minister took a jibe on rahul yatra) ( we win with huge majority in all five states)

पांचों राज्यों में भारी बहुमत से जीतेंगेः केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की बात कही है. अब अगर वह जोड़ने की बात कर रही है तो यह हास्यपद है. इसके साथ ही देश में पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा पूरी ताकत से लड़ रही है और उम्मीद है कि हम इन चुनावों में भारी बहुमत से जीत कर आएंगे.

शनिदेव का दर्शन पूजन किया

कृषि मेले से स्टार्टअप आएंगेः इस कृषि मेले में प्रदेश और देश से विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप आएंगे. इसके साथ ही इस मेले में खेती में नई टेक्नोलॉजी की झलक दिखाई जाएगी. इस विलय के माध्यम से अंचल के किसानों को नई टेक्नोलॉजी और उन्नत खेती के बारे में बताया जाएगा. यह ग्वालियर चंबल अंचल की किसानों के लिए एक ऐतिहासिक मेले के रूप में होगा और ऐसे अंचल के किसानों को काफी लाभ प्राप्त होगा.

शनिदेव का दर्शन पूजन कियाः बीती रात केंद्रीय मंत्री ऐंती पर्वत स्थित त्रेतायुगीन शनिदेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने यहां भगवान शनिदेव का विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ सरसों के तेल का अभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उनका बेटा और भाजपा के नेता साथ में थे. इसके बाद तुरंत ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर के लिए रवाना हो गए.