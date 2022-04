मुरैना। कोतवाली थाना पुलिस ने गैस सिलेंडर के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. गैस 'रिफिलिंग' की सूचना पर छापा मारकर मौके से 69 सिलेंडर जप्त कर आपूर्ति विभाग को सौंपे दिए. अवैध काराेबार संचालित कर रहे गिर्राज गुप्ता के पास रिफलिंग का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ ईसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

मुरैना में गैस सिलेंडरों के अवैध कारोबार का पर्दाफाश

सिलेंडरों को सील लगाकर किया पैक: सिटी कोतवाली थाने की एसआई सपना जैन और एसआई जेपी शर्मा ने शहर की नैनागढ़ रोड की गली नंबर 1 में गिर्राज पुत्र भगवती गुप्ता के घर पर छापा मारा. जहां घरेलू सिलेंडर की गैस को व्यवसायिक सिलेंडरों में भरा जा रहा था. व्यवसायिक गैस के 30 सिलेंडर पैक पाए गए और घरेलू गैस के 39 लाल सिलेंडर खाली मिले. सिलेंडरों में सील लगाकर उन्हें पैक किया गया था ताकि लोगों को अवैध रिफिलिंग का शक न हो.

अजब एमपी के गजब चोर ! दिन दहाड़े सूने घर से चोरी कर ले गए आयुष्मान कार्ड

एक सिलेंडर पर 1000 का मुनाफा: अवैध कारोबार संचालित कर रहा आरोपी गिर्राज गुप्ता गैस रिफिलिंग का लाइसेंस पुलिस के सामने पेश नहीं कर सका. ना ही बिजनेस स्थल पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं मिले. घरेलू गैस सिलेंडर से व्यवसायिक गैस सिलेंडर तैयार करने पर आरोपी को प्रति सिलेंडर पर एक हजार रुपए की बचत हो रही रही थी. ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपने घर में यह धंधा करना शुरू कर दिया.

(Illegal business of gas cylinders in Morena) (69 cylinders seized in Morena)