मुरैना। चंबल अंचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से मुरैना जिले के पिढ़ावली गांव में बीती रात एक मकान की दीवार ढह गई. इसी प्रकार जौरा के गैपरा में भी दो मंजिला मकान ढहने से गृहस्वामी सहित पांच लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर रैफर किया गया है. जानकारी के अनुसार, बीती रात 11 बजे पिढ़ावली गांव निवासी रामलखन शर्मा के एक मंजिला मकान की दीवार अचानक गिर गई गई. गनीमत रही जिस वक्त हादसा हुआ, परिवार के सदस्य घर के दूसरे हिस्सों में थे.

मकान की दीवार ढही

अचानक ढह गया 2 मंजिला घर: इधर जौरा कस्बे के गैपरा गांव में रात डेढ़ बजे मुरारीलाल बघेल का 2 मंजिला घर अचानक ढह गया. मकान के ढहने से उसमें सो रहे मुरारीलाल बघेल, उसकी पत्नी मिथिलेश, बेटे अनिकेश, अभिषेक तथा बेटी रेनू मलबे में दब गईं. आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। इस हादसे में घायल मुरारीलाल को गंभीर हालत में ग्वालियर रैफर किया गया है.

मुरैना जिले में बारिश का दौर जारी

घरों में घुसा बारिश का पानी

Bhind Wall Collapse देर रात भरभराकर गिरी कच्चे मकान की दीवार, दो बहनों की मौत

जिलेभर में बारिश, औसत आंकड़ा 800 मिमी पर पहुंचा: रविवार की देर शाम से मुरैना जिला मुख्यालय सहित पोरसा, जौरा, कैलारस, सबलगढ़ में दोबारा बारिश शुरू हुई. तकरीबन शाम 6 बजे तक जिलेभर में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा. इस सीजन में अभी तक बारिश का आंकड़ा 800 मिमी को पार कर गया है.

सड़कों पर भरा पानी

(Heavy Rain In Morena) (2 house Walls Collapsed In Morena) (Walls Collapsed due to rain in Morena) (5 injured in wall collapse Morena)