मुरैना। जिले के चिन्नोंनी थाना क्षेत्र के नरसिंह पुरा के पान सिंह जाटव की मौत को लेकर परिजन सहित अन्य लोगों ने 30 अगस्त को कैलारस कस्बे में एमएस रोड पर जाम लगाया था. इस दौरान परिजन और अन्य लोगों ने सीएचसी कैलारस में शटर का ताला एवं शटर तोड़कर शव को बाहर निकाल लिया था. इसके बाद पुलिस बल द्वारा मौके पर हंगामा करने से रोकने पर हाथापाई व धक्कामुक्की कर शव को मय स्ट्रेचर के ले जाकर सीएचसी कैलारस के सामने एमएस रोड पर रख दिया था.

चक्का जाम कर किया था पथराव : इस दौरान लगभग 100 व्यक्तियों तथा 10-15 महिलाओं द्वारा रोड पर बैठकर चक्काजाम लगा दिया गया. ये लोग सबलगढ़ तरफ से तथा जौरा तरफ से आने वाले वाहन जबरन रोककर मारपीट करने लगे. मौके पर उप पुलिस बल तथा एसडीओपी कैलारस तथा तहसीलदार कैलारस द्वारा हंगामा कर रहे लोगों को मेडिकल बोर्ड द्वारा पीएम कराने तथा शव की वीडियोग्राफी कराकर मर्ग कराने की समझाइश दी लेकिन गुस्साए लोग पहले हत्या की एफआईआर दर्ज करने की जिद करते रहे.

पुलिस पर कर दिया था हमला : हंगामा कर रहे लोगों को रोड से पुलिस बल द्वारा हटाने का प्रयास करने पर लोगों हाथापाई कर डंडों से हमला कर दिया था और पत्थर फेंक कर मारे गए. जिससे चार थानेदार सहित एक दर्जन पुलिस बल को चोटें आई थीं. वीडियो के जरिए हंगामा कर रहे व्यक्तियो को चिह्नित किया गया. कैलारस थाना पुलिस ने इस हंगामे के मामले को लेकर एसआई अमर सिंह राजावत की फरियाद पर 63 नामजद लोगों के खिलाफ और 40 से 50 अज्ञात लोगों समेत 15 महिलाओं पर धारा 352, 332, 186, बलवा, 341,342 व 336 समेत कई आरोपों में केस दर्ज किया है. FIR against 63 people, Chakkajam with Dead body, stones on police Kailaras MP