मुरैना। बस में सवार लोग खाडौली गाँव से लगुन-फलदान लेकर श्योपुर कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. हादसे की सूचना पाकर चिन्नोनी थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए. बुधवार की दोपहर मुरैना जिले के खांड़ौली गांव से करीब आधा सैकड़ा लोग बस में सवार होकर लगुन-फलदान के कार्यक्रम में शामिल होने श्योपुर के लिए निकले थे. बस जब चिंनौनी थाना क्षेत्र स्थित सिंगरौली गांव के पास से गुजर रही थी, तभी चम्बल कैनाल नहर की पुलिया पर अचानक एक मोटरसाकिल सामने आ गई. बस चालक ने तेजी से मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश की, तभी बस अनियंत्रित होकर पुलिया से चम्बल कैनाल नहर में गिर गई.

लगुन लेकर जा रही बस चंबल नहर में पलटी

ग्रामीणों ने घायलों को बस से निकाला : बस नहर में गिरते ही सवारियों में चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देने के साथ ही बस में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया. उधर, कुछ ही समय मे थाने से पुलिसबल मौके पर पहुंच गया. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला और वाहन में रखकर अस्पताल लेकर पहुंचे. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों के नाम 45 वर्षीय अभिलेख सिंह सिकरवार और उसका 8 वर्षोंय नाती चंचल हैं.

कुछ घायल जिला अस्पताल रेफर : कुछ लोगों को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल मुरैना के लिए रेफर किया गया है. जिला अस्पताल में घायलों का उपचार किया जा रहा है. थाना प्रभारी चिंनौनी अविनाश राठौड़ का कहना है कि लगुन-फलदान के कार्यक्रम में जा रही बस अनियंत्रित होकर चम्बल कैनाल नहर में गिर गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई तथा करीब 20 लोग घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. (Bus overturned in Chambal canal) (Two died and 20 injured) ( Bus accident in Morena)