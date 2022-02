मुरैना। रामपुर थाना क्षेत्र में भैंस (death of Buffalo due to wrong injection) की मौत पर बवाल हो गया, भैंस के मालिक ने इलाज करने आए पशु चिकित्सक सहित चार लोगों को बंधक (veterinarians hostage held by villagers) बना लिया और तीन घंटे की मशक्कत और 10 हजार रुपए चुकाने के बाद ही मुक्त किया. छूटने के बाद चिकित्सक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप

रामपुर कलां क्षेत्र के डुंगरावली पंचायत में पशु चिकित्सक गिर्राज अर्गल ने बीमार भैंस को इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाते ही भैंस की मौत हो गई. भैंस मालिक बंटी जाटव और ग्रामीण भड़क गए. उन्होंने चिकित्सक से भैंस के मुआवजे की मांग करते हुए बंधक बना लिया और उसकी बाइक भी कब्जे में ले ​ली. सूचना पर सेमई पशु उप स्वास्थ्य केंद्र के एवीएफओ जितेंद्र जाटव दो प्राइवेट चिकित्सकों को लेकर गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन तीनों को भी बंधक बना लिया. आरोप है कि इंजेक्शन लगाने से ही भैंस की मौत हुई है.

'गोहत्या' की ग्राउंड रिपोर्ट! संचालिका लगा रही विपक्ष पर आरोप, कांग्रेस गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी

20 हजार में तय हुआ सौदा

3 घंटे तक बंधक बनाए रखने के बाद छोड़ने की एवज में 20 हजार रुपए में मामला सेट हुआ. पशु चिकित्सक (buffalo death due to injection) ने 10 हजार रुपए बंटी जाटव की पत्नी को दिए और 10 हजार रुपए अगले दिन देने का वादा किया, तब जाकर उसे मुक्ति मिली. सभी चिकित्सक सीधे रामपुर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.