मुरैना। केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मुरैना में पुलिस जवानों के लिये 22 करोड़ 87 लाख 36 हजार रुपये की लागत से बनाये गये 208 डुप्लेक्स आवासों का लोकार्पण किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि पुलिस जवानों एवं अधिकारियों को अब नई आवासीय सुविधा प्राप्त होगी. किसी भी राज्य में पुलिस का बहुत महत्व होता है. पुलिस जवानों की ड्यूटी काफी कठिन होती है. इनकी विषम परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए. यह आवासीय परिसर इसी का एक हिस्सा है. यह आवास मुरैना सहित श्योपुर, ग्वालियर जिले में भी बड़ी संख्या में बनाये गये हैं.

केंद्रीय मंत्री और गृहमंत्री ने किया मुरैना में 208 पुलिस आवासों का लोकार्पण

एमपी अच्छे राज्यों में शामिल: मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश के अच्छे राज्यों में मध्यप्रदेश भी शामिल है. यहां अन्य प्रदेशों की तुलना में कानून व्यवस्था बेहतर है. लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के साथ-साथ यहां आपसी भाईचारा सौहार्द की पंरपरा हर क्षेत्र में विद्यमान है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुलिस जवानों की बेहतर सुविधा देने के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा लगातार काम कर रहे हैं.

प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम: प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 13 वर्षो में नक्सली क्षेत्र सहित डकैतों का सफाया कर प्रदेश में कानून व्यवस्था अमन शान्ति कायम की है. प्रदेश सरकार ने अपराधियों का नेटवर्क ध्वस्त किया है. आज पूरे प्रदेश में डकैतों की एक भी सक्रिय गैंग नहीं है. यहां अपराधी अपराध करने से पहले सोचता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई नामी अपराधी एनकाउंटर में मारे गये हैं.

मुरैना को पुलिस आवासीय परिसर की सौगात

पुलिस 24 घंटे में ढूंढ निकालती है अपराधियों को: गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि थानों में भी नई सुख सुविधायुक्त बिल्डिग बनाई गई हैं. इससे पुलिसकर्मियों के कार्य की दक्षता में बढ़ोत्तरी होगी. उन्होंने कहा आज पुलिस बल इतना सख्त हो गया है कि अब 24 घंटे में अपराधियों को ढूढ़ निकालते हैं. पुलिस के बारे में अब लोगों की भी अवधारणा बदली है. हमने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति का मामला होते हुए भी अपने कांस्टेबल को हेण्ड कांस्टेबल, हेड कॉस्टेबल को सहायक निरीक्षक, सहायक निरीक्षक से निरीक्षक बनाकर पदोन्नति दी है. जिन पुलिस कर्मचारियों की मुठभेड़ में मौत हुई, उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए प्रदेश सरकार ने पूरा सहयोग दिया.

भाजपा सरकार पुलिसकर्मियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है. पुलिस जवानों की ड्यूटी काफी कठिन होती है. इनकी विषम परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए. मुझे खुशी है कि मुरैना में पुलिस के लिए आवास परिसरों का लोकार्पण हुआ है. सभी पुलिस कर्मी अपने दायित्वों का अच्छे निर्वाहन करें, ताकि मध्यप्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनी रहे.

नरेन्द्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री

Stop Harrasing Doctors: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मरीजों के परिजनों से बड़ी अपील, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार रोकें, MP में बनेगा योग आयोग

पुलिस को मिलेगा स्वच्छ, सुंदर वातावरण: पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने अपने भाषण में कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम ने आवास गृहों तथा थाना भवनों को एक आदर्श के रूप में बनाने का पूरा प्रयास किया है. जिससे यहां रहने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को स्वच्छ, सुंदर एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल सके. इससे पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी जनहित के कार्यों को और अधिक दक्षता के साथ कर सकेंगे. (208 police residences inaugurated in Morena) (Madhya pradesh is included in good states) (Minister Narendra Singh Tomar in morena) (Madhya Pradesh police is good)