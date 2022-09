मंदसौर। राजस्थान के जोधपुर निवासी युवती द्वारा धर्म परिवर्तन के बाद शादी करने के मामले में जोधपुर पुलिस आज मंदसौर पहुंची. जहां जोधपुर पुलिस ने दोनों युवती और युवक के बयान लिए. मंदसौर निवासी युवक राहुल वर्मा राजस्थान में डांस क्लास चलाता है. दोनों के बीच हुए प्रेम संबंध के बाद उन्होंने पिछले हफ्ते ही मंदसौर आ कर शादी कर ली थी. उधर जयपुर के नागोर गिरी थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने से पुलिस उसकी तलाशी के लिए बुधवार शाम को यहां पहुंची थी.Muslim girl and Hindu boy married in Mandsaur,statement of couples converted to religion,Jodhpur Police take statement of married couples

दोनों नवविवाहित के बयान दर्ज करने पहुंची जोधपुर पुलिस: आज सुबह के वक्त जोधपुर के सब इंस्पेक्टर चेन सिंह यादव मंदसौर के सिटी कोतवाली थाने पहुंचे. उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद से नवविवाहित युगल को कोतवाली थाने बुलाकर दोनों के बयान दर्ज किए. पुलिस ने प्रेमी युगल की उम्र और उनकी मर्जी संबंधी प्रमाण पत्र भी लिए. राहुल वर्मा और ईकरा बी की उम्र बालिग होने से पुलिस ने दोनों से शादी के बारे में भी रजामंदी संबंधी पूछताछ की. दोनों के बयान दर्ज करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सब इंस्पेक्टर चेन सिंह यादव ने बताया कि, दस्तावेजों के मुताबिक दोनों बालिग हैं. लिहाजा उन्होंने लंबी पूछताछ करने की बात से इंकार कर दिया है.

जोधपुर पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराने की कही बात: बताया जा रहा है कि नवविवाहित युवक युवती ने भी शादी के बाद जोधपुर में जाकर रहने की इच्छा जताई है. वहीं दोनों ने राजस्थान पुलिस से भी सुरक्षा व्यवस्था करने संबंधी मांग की है. बयान लेने आये अधिकारी ने वहां दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है.

नवविवाहित जोड़ों का बयान लेने पहुंची जोधपुर पुलिस

MP: इश्क पर कोई जोर नहीं ...मंदसौर में मुस्लिम युवती ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवक के साथ लिए सात फेरे

क्या है मामला: राहुल और इकरा दोनों ने पहले एक-दूसरे को जाना और ठीक से पहचाना, फिर उन्हें लगा कि शायद वे एक-दूसरे के लिए ही बने हैं. इसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन राहुल ने जब बताया कि दोनों के धर्म अलग हैं, इस वजह से यह शादी नहीं हो सकेगी. इसके बाद इकरा ने अपना मजहब छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का वादा किया. जिसके बाद वह मंदसौर आ गई. यहां राहुल और उसके परिजनों ने वैदिक रीति-रिवाज से उसका धर्म परिवर्तन करवा कर दोनों की शादी करा दी. मंदसौर के कालाखेत स्थित गायत्री मंदिर में 10 सितंबर की देर रात हुए विवाह के दौरान कुछ महीने पहले मुस्लिम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले चैतन्य सिंह राजपूत भी मौजूद थे.

अपनी मर्जी से की दोनों ने शादी: वहीं शादी की रस्म के बाद इकरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस शादी को अपना व्यक्तिगत फैसला बताया था. राहुल वर्मा ने भी कहा कि शादी दोनों की मर्जी से ही हुई है. शादी से पहले राहुल और इकरा ने सिटी कोतवाली थाने पर जाकर शादी का इकरारनामा भी दिया था. महज चार महीने के भीतर ही मंदसौर में मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन हिंदू धर्म अपनाने का यह दूसरा मामला है.(Muslim girl and Hindu boy married in Mandsaur) (statement of couples converted to religion) (Jodhpur Police take statement of married couples)