मंडला। जिले में नाम के ऊपर राजनीति तेज हो गई है. नेहरू बाल उद्यान का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस विधायक व नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताते हुए विरोध शुरू किया है. दरसल जिला मुख्यालय में स्थित नेहरू बाल उद्यान का नाम बदलकर लाडली लक्ष्मी वाटिका कर दिया गया है. जिसकी वजह से कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले एवं जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने पहुँच कर कड़ी आपत्ति जताते हुए नगर पालिक सीएमओ को तलब किया. (mandala park politics congress mla) (congress mla surrounded bjp) (congress mla threatened to protest)

नाम सुधार न होने पर विधायक ने दी आंदोलन की धमकी

नाम बदलना महापुरुषों का अपमानः विधायक ने नेहरू बाल उद्यान का नाम बदलने का कारण पूछा तो नगर पालिका सीएमओ ने कहा उद्यान के कुछ हिस्से में लाडली लक्ष्मी वाटिका बनाई गई और नेहरू बाल उद्यान का बोर्ड किसने बदला है हम उसकी जांच कराएंगे. विधायक इस पूरी वार्ता के दौरान काफी नाराज नजर आए. नेहरू बाल उद्यान का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले का कहना है कि हमारे महापुरुषों का नाम बदल कर उनका अपमान किया जा रहा है. (mandala park politics congress mla) (mandala change of name insult to great men)

धरना, प्रदर्शन की दी धमकीः विधायक बोले कि ये सब कुछ भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है. हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे. अगर जल्द से जल्द यहां पर पुनः नेहरू बाल उद्यान का बोर्ड नहीं लगाया गया तो हम धरना, प्रदर्शन व आंदोलन करेंगे. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने भी विधायक की हां में हां मिलाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है. (mandala park politics congress mla) (congress mla surrounded bjp)(congress mla threatened to protest) (mandala change of name insult to great men)