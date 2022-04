खरगोन। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद सरकार एक्शन में आ गई है. पूरे शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया. सरकार के आदेश पर दंगाइयों के घरों को चिन्हित कर अवैध अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है. मंगलवार को हुई कार्रवाई में देर रात तक 3 होटलों और दो बेकरियों को जमीदोज कर दिया गया. यह कार्रवाई जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से की.

खरगोन में हिंसा के बाद अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई जारी

दर्जन भर से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार: एसडीएम मिलिंद ढोके ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद खरगोन शहर के बस स्टैंड क्षेत्र की लजीज होटल, तालाब चौक स्थित मोहन टॉकीज के पास दो वक्त होटल और छोटी मोहन टॉकीज के काजीपुरा की एक बेकरी पर बुलडोजर चलाया गया. वहीं होटल व दुकानों में छिपे 14 संदिग्ध युवकों को भी पुलिस ने पकड़ लिया. कार्रवाई दौरान इंदौर संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा, आईजी राकेश गुप्ता, कलेक्टर अनुग्रहा पी. अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा, एसडीएम मिलिंद ढोके, नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल सहित एसएएफ, आरएएफ और पुलिस बल मौजूद रहा.

Khargone Voilence : हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार

यह है पूरा मामला: राम नवमी के अवसर पर चल समारोह में समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई. दोनों पक्षों का गुस्सा बढ़ा तो विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने पेट्रोल बम भी फेंके थे. इस पूरे घटनाक्रम में आम जनता समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. सीएम ने कहा था कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है. (Violence on ram navami in khargone) (Bulldozer demolished hotels and Bakeries) (Curfew continues in khargone)