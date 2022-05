खरगोन। दंगे के 47 दिन बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा खरगोन पहुंचे (Home Minister Narottam Mishra visit Khargone). यहां उन्होंने मौजूदा हालत को लेकर चर्चा की. मीडिया से चर्चा करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि, जिले में एक बटालियन की स्थापना की जा रही है. इसका मुख्यालय बड़वाह होगा. साथ ही खरगोन में 2 नए थाने का निर्माण भी किया जा रहा है. (Construction of 2 new police stations in Khargone) कानून व्यवस्था को लेकर एक अतिरिक्त एडिशनल एसपी की भी पदस्थापना की जाएगी.

जो दंगे के पीछे थे उनपर होगी कार्रवाई: खरगोन में दंगे के बाद पहली बार प्रदेश के गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया है. कानून व्यवस्था को लेकर खरगोन में एक बटालियन की स्थापना होगी. शहर के कोतवाली थाने के अलावा बिस्टान रोड और जैतापुर में जल्द ही नए थाने बनेंगे. मीडिया से चर्चा के दौरान गृहमंत्री ने कहा कि, खरगोन में दंगे के बाद मेरी और सरकार की पूरी नजर खरगोन पर थी. पुलिस अब दंगे की जड़ और दंगे के पीछे के लोगों पर भी कार्रवाई करेगी.

कार्रवाई के निर्देश जारी: तात्कालीन एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारने वाले और अन्य उपद्रवियों पर मकान तोड़ने की कर्रवाई नहीं होने के सवाल पर गृहमंत्री का कहना था कि, कानून अपना काम करेगा. गृहमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद आईजी राकेश गुप्ता, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह को दंगे की जड़ और दंगे के पीछे जो लोग थे उन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

गृहमंत्री ने की स्थिति की समीक्षा: खरगोन पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दंगे के बाद की स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान गृहमंत्री ने अधिकारियों को अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए.