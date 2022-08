खरगोन। जिले के पीएचई विभाग से रिटायर्ड सहायक यंत्री अशोक गर्ग माइक्रो आर्ट के दम पर अपना नाम लिम्का बुक और गोल्डन बुक मे दर्ज करा चुके हैं. इन्होंने आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर 4x6 mm का तिरंगा झंडा बनाया है. साथ ही पीएम की एक तस्वीर बनाई है. जो उसे वह पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी हाथों से देना चाहते हैं.

अशोक गर्ग ने बनाया सबसे छोटा तिरंगा

इससे पहले भी कमाल कर चुके हैं : अशोक गर्ग इससे पहले 7 mm ऊंचाई के गणेशजी, चेस बोर्ड 8x8 mm मोहरों के साथ एवं बांसुरी 2 इंच की बनाकर गोल्डन बुक मे अपना नाम दर्ज करा चुके हैं. वहीं 0.45x 0.3 mm की सूक्ष्म नोट बुक ओर 2 इंच की बांसुरी, चावल के दाने पर राष्ट्रगान लिखकर लिम्का बुक अपना नाम दर्ज करा चुके हैं. (Har Ghar Tiranga) (Aazaddi ka Amrit mahotsav) (Micro artist Ashok Garg of Khargone) (Ashok Garg made smallest tricolor) , (Ashok already made many records)