खंडवा। ज्योर्तिलिंग ओंकारेश्वर में तीर्थयात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले नाविकों की नकेल कसने के लिए शुक्रवार को ओंकारेश्वर प्रशासन ने कार्रवाई की. नाव पलटने से मां-बेटे की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली. तीर्थ नगरी में अवैध रूप से चल रही 33 नावों को सिर्फ जब्त ही नहीं किया गया बल्कि उनके इंजन भी खोलकर रख लिए गए. अब वह दोबारा उक्त नावें चला ही नहीं सकेंगे.

33 अवैध नावों को पकड़ा, इंजन भी खोलकर जब्त किएः शुक्रवार को ओंकारेश्वर एसडीएम उदय सिंह मंडलोई, तहसीलदार, नगर पंचायत और मांधाता थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर के साथ अवैध रूप से संचालित हो रही नावों पर कार्रवाई के लिए मैदान में उतरे. कोटी तीर्थ घाट, ब्राम्हणपुरी घाट, गौमुख, संगम, अभय और नागर घाट सहित अन्य घाटाें पर जाकर सर्चिंग की गई. इन सभी घाटाें पर अवैध नाव मिली. नाविकों से नाव संचालित संबंधित दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया. मौके पर अधिकांश नाविकों के पास दस्तावेज नहीं थे. वे मौके पर न तो दस्तावेज दिखा पाए न ही नाव संचालन को लेकर कोई प्रमाण दे पाए. यही स्थिति लगभग सभी घाटों पर रही. मांधाता थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर ने बताया कि अवैध रूप से चल रही 33 नावों को पकड़ा है. इन सभी नावों के इंजन खोलकर जब्त किए गए हैं. साथ ही नाविकों पर बिना अनुमति के नाव संचालित करने पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई.

अवैध रूप से नावों का संचालन नहीं होने दिया जाएगाः पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारियों ने नाविकों की बैठक ली. शाम में करीब सात बजे शुरू हुई इस बैठक में एसडीएम मंडलोई ने नाविकों से कहा कि अवैध रूप से नावों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा. अगर कोई अवैध रुप से नाव संचालित करते हुए पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वैध रूप से नाव चलाने वालों से भी कहा गया है कि वे अवैध नाव चलाने वालों की सूचना प्रशासन को दें. उन्होंने यह भी कहा कि नाव संचालन को लेकर जाे नियम बने है, उसी के अनुसार ही नाव चलाए. नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी. नाव में ओवर लोडिंग न करें. साथ ही शाम होने के बाद नाव संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. अगर कोई रात में नाव चलाते हुए पाया गया तो उसकी नाव भी जब्त कर ली जाएगी.

मां-बेटे की नाव डूबने से हुई थी मौतः गुजरात के सूरत से ओंकारेश्वर दर्शन करने आए परिवार की नाव ओंकारेश्वर डैम के पास पलट गई थी. इस हादसे में दर्शनार्थी पति विजय सुरती और छह वर्षीय पुत्र नक्श सुरती की मौत हो गई थी. शेष तीर्थ यात्रियों को पुलिस ने गोताखोर और स्थानीय नाविकों की मदद से बचा लिया था. इस मामले में मांधाता थाने में नाविक विजय पुत्र पप्पू और उसके भाई कन्हैया पर धारा 304 में प्रकरण दर्ज किया गया था. शुक्रवार को पुलिस ने आरोपित नाविक भाईयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.