खंडवा। मामले की अनुसार 19 दिसंबर 2019 को थाना मांधाता में जिला कार्यक्रम एवं महिला बाल विकास अधिकारी अंजूबाला मसीह द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था. इसमें जानकारी दी थी कि अवयस्क बालिका का सौदा करके नातरा (शादी) ओंकारेश्वर में करने के लिये खालवा से ले जा रहे हैं. इस सूचना पर एसडीएम पुनासा के साथ एक टीम गठित की. ममलेश्वर मंदिर में 16 वर्षीय किशोरी का नातरा हो रहा था.

पुलिस ने दूसरे युवक से शादी करते पकड़ा : पुलिस को युवक भास्कर एवं उसके परिवार दोनो पक्ष नातरा करते हुये मिले. अधिकारियों ने नातरा रुकवाया और पीड़िता से पूछताछ की. किशोरी का कहना था कि वह दो साल से अधिक समय से बुआ घर रह रही थी. इस दौरान उसका अपहरण कर फूफा ने दुष्कर्म किया. वह गर्भवती हुई तो फूफा ने पत्नी बनाकर घर में ही रख लिया. उसने बालक को जन्म दिया. जो दो साल का है.

किशोरी ने सुनाई आपबीती : किशोरी ने बताया कि अब फूफा ने उसे खंडवा के प्रेमनगर में रहने वाले भास्कर नामक युवक को बेच दिया. इस मामले में मांधाता थाने में किशोरी के फूफा पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था. इस मामले में डीएनए जांच भी कराई गई थी. जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी कि किशोरी के बालक का पिता उसका फूफा है. अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी उप संचालक एमएल सोलंकी ने की. Fufa raped teenager, kept her as wife, sold after two years, Sold for 20 thousand , Court sentenced 20 years