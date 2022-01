खंडवा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सख्ती कर दी है. ओंकारेश्वर सहित आसपास के तीर्थ स्थलों पर मकर संक्रांति पर मेला, नर्मदा स्नान और ज्योतिर्लिंग दर्शन पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है. मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर शुक्रवार और शनिवार तक बाहरी श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे.

ओंकारेश्वर मंदिर परिसर

रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं को मिली अनुमति

प्रशासन के प्रतिबंध के चलते शुक्रवार को घाटों पर सन्नाटा पसरा रहा. हालांकि कुछ घाटों पर स्थानीय श्रद्धालुओं ने नर्मदा में डुबकी लगाई. कोरोना के चलते पुलिस ने सुबह से ही मोरटक्का और कोठी में बेरिकेड लगाकर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को रोका. मंदिर में उन्हीं श्रद्धालुओं को प्रवेश मिला, जो पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे.

खंडवा ओंकारेश्वर घाट पर संन्नाटा

मकर संक्राति पर कोरोना का साया

सामान्य दिनों में मकर संक्रांति पर ओंकारेश्वर और मोरटक्का घाट पर 50 हजार से अधिक श्रद्धालु नर्मदा स्नान के लिए पहुंचते हैं. भीड़ से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका से पुनासा SDM और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट के CEO सीएस सोलंकी ने आदेश जारी कर पाबंदियां लगाईं थीं. मान्धाता थाना प्रभारी बलरामसिंह राठौड़ ने बताया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबन्ध का पालन सख्ती से कराया जा रहा है. (corona impact on makar sankranti in khandwa) (restriction on ghats in khandwa) (corona guideline on makar sankaranti in khandwa)