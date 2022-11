खंडवा। शराब बंदी को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है. एक तरफ भाजपा की कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रदेश में शराब बंदी चाहती हैं. इसको लेकर उन्होंने मोर्चा भी खोल लिया है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का शराब बंदी को लेकर बयान सामने आया है. मंत्री ने कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए वातावरण बनाना होगा. लाेगों को शराब छोड़ने के लिए प्रेरित करना होगा. (Uma Liquor Ban Campaign In MP) (Minister Usha Thakur Statement On Liquor Ban)

गुरुवार को प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकर खंडवा पहुंची थीं. जहां शराब के नशे में हो रही अपराधिक घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि आप शराब बंद कर दो लेकिन जिन प्रदेशों में वह चाहे गुजरात हो या बिहार. वहां की वास्तविक स्थिति अगर जाकर देखेंगे तो ओर ज्यादा दुर्गती है. बंद करने के बजाए हमे जन जागरण करने की आवश्यकता है. यदि मैं और आप शराब नहीं पीते तो दुनिया की कोई ताकत आपको शराब पिला नहीं सकती है. हमको नशा मुक्त समाज बनाने के लिए वातावरण भी बनाना होगा. उन्हें प्रेरित भी करना होगा. तभी एक स्वस्थ समाज आगे बढ़ सकेगा. एक तरह से उनका यह बयान तब आया है, जब उन्हीं की पार्टी की नेता उमा भारती ने प्रदेश में शराब बंदी को लेकर मोर्चा खोला हुआ है. वे शराब बंदी के लिए प्रदेश में घूम रही हैं. अपराधिक घटनाओं को लेकर भी शराब को जिम्मेदार ठहराया है. उनके इस बयान के बाद संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का यह बयान सियासी महकमे में चर्चा का विषय बन गया है.

शराबबंदी पर उषा ठाकुर का बयान

झूठ बोलने का वाला राजनैतिक दल कांग्रेस: राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानाें की जंग चल रही है. हाल ही में खंडवा पहुंचे कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने राहुल गांधी को भगवान राम की संज्ञा दी थी. उन्हें राम तुल्य बताया था. उनके इस बयान पर प्रदेश की संस्कृति मंत्री ठाकुर ने कहा कि धन्य हैं कुणाल चौधरी और धन्य हैं राहुल भैया. वो और उनकी पार्टी शपथ पथ में झूठ बोलने वाला पूरी दुनिया में कोई राजनैतिक दल है तो वह कांग्रेस ही है. जिसने शपथ पथ पर कहा था कि रामजी तो इस देश में हुए ही नहीं. जो जिनका दल रामजी के अस्तित्व से ही इंकार कर रहा था, वे उसी संज्ञा को धारण भी कैसे कर सकते हैं. (Uma Liquor Ban Campaign In MP) (Minister Usha Thakur Statement On Liquor Ban) (Liquor Ban States Condition Worsened)