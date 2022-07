खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में तीन बहनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उनके शव फांसी के फंदे पर लटका मिले. घटना मंगलवार रात तीन बजे की है. घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. तीनों के शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं.

मामले की जांच करती पुलिस

खंडवा कॉलेज में पदस्थ थी दो बहनें: घटना जिले के जावर थाना क्षेत्र के कोटाघट गांव की है. जावर थाना प्रभारी शिवराम जाट ने बताया कि ''तीनों बहनों के नाम सोनू, सावित्री और ललिता हैं. उनके पिता जामसिंह का निधन हो चुका है. परिवार में आठ भाई बहन हैं. इसमें से दो बहनों की शादी नहीं हुई थी. सोनू और सावित्री खंडवा में एसएन कॉलेज में पदस्थ हैं. बड़ी बहन सावित्री कुछ ही दिन पहले मायके आई हुई थी. पुलिस को आशंका है कि पारिवारिक और आपसी संबंधों के चलते खुदकुशी की गई है''.

मृतकों के पास से नहीं मिला सुसाइड नोट: एक ही परिवार की तीन सगी बहनों की मौत के बाद गांव में सनसनी फेल गई है. वहीं पुलिस को घटनास्थल पर कोई भी सुसाइड नोट या साक्ष्य नहीं मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.

