खंडवा। पति को लूला-लंगड़ा कहकर ताने मारना पत्नी को महंगा पड़ गया. पति ने सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी. पत्नी का शव रात भर घर के दरवाजे पर पड़ा रहा. वही पति आराम से सोता रहा. आरोपित रामचरण को गिरफ्तार किया गया है और हत्या में उपयोग की गई ईंट भी जब्त कर ली गई है. (Husband killed his wife by hitting a brick) (After murder husband was sleeping all night)

खाना मांगने पर हुआ था विवादः जानकारी के अनुसार घटना हरसूद थाना क्षेत्र के ग्राम दमदमा की है. गांव के आखरी छोर पर 80 वर्षीय रामचरण का मकान है. घर में 70 वर्षीय पत्नी फुलवती बाई है. परिवार में चार बेटे हैं, जो दूसरे जिलों में काम करते है. घर में दोनों पति-पत्नी रह रहे थे. रामचरण दिव्यांग होने से चल फिर नहीं पाता था. सोमवार को रात में रामचरण ने पत्नी फूलवती से खाना मांगा. इस बात पर से दोनों के बीच विवाद हो गया. बताया जाता है कि इस दौरान पत्नी फूलवती ने उसे ताने मारते हुए कहा कि कुछ काम तो होता नहीं है. लूले-लंगड़े कहकर ताने मारे. इससे बुजुर्ग रामचरण को गुस्सा आ गया. उसने पास में पड़ी ईट उठाकर पत्नी के सिर में मार दी. इससे उसकी मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई. (There was a dispute over asking for food)

रातभर शव घर के बाहर पड़ा रहाः इस घटना के बाद पत्नी का शव दरवाजे के पास बाहर की तरफ पड़ा रहा. इधर रामचरण पत्नी की हत्या कर वहीं खाट पर सो गया. सुबह करीब नौ बजे ग्रामीणों ने दरवाजे पास पड़ी वृद्धा को देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद उन्होंने हरसूद थाने में इसकी सूचना दी. हरसूद थाना प्रभारी अंतिम पंवार ने बताया कि पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित रामचरण को गिरफ्तार किया गया है. हत्या में उपयोग की गई ईंट जब्त की है. आरोपित को कोर्ट पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया. (Dead body was lying outside all night)