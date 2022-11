खंडवा। शादी डॉट काम पर हुई दोस्ती के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रह रही तलाकशुदा नर्स को प्यार में धोखा मिला. महाराष्ट्र के धुले जिले में रहने वाले युवक ने उससे शादी का वादा किया था. इसके बाद दो साल तक वह दोनों किराए का मकान लेकर पति-पत्नी की तरह साथ में रहे. शादी की बात आई तो प्रेमी ने इंकार कर दिया. प्यार में धोखा खाई नर्स ने पदमनगर थाने में प्रेमी केस दर्ज कराया है . (Nurse filed rape case on lover)

दो साल लिव इन रिलेशन में रहे दोनोंः कावेरी स्टेट कालोनी में किराए के मकान में रहने वाली तलाकशुदा नर्स की शादी डॉट काम पर महाराष्ट्र के धुले जिले के गांव बरछड़ निवासी योगेश पाटील से दोस्ती हुई थी. 15 मई 2020 को बातचीत शुरू होने के बाद दोस्ती प्यार में बदल गई. पीड़ित नर्स ने योगेश को बताया कि वह स्टॉफ नर्स है. उसका पति से तलाक हो गया है. अब फिर से शादी करने के लिए एक अच्छे युवक को तलाश रही है. दोनों का प्यार गहराने के बाद नर्स से मिलने योगेश धुले से खंडवा आ गया. दोनों एक साथ संतोषी नगर में किराए के मकान में दो साल से लिव इन रिलेशनशीप में पति-पत्नी की तरह रह रहे थे.

(Both were in live in relationship for two years)

शादी का दबाव बनाने पर योगेश गायब हो गयाः कहानी तब बदली पीड़ित नर्स ने योगेश को कई बार शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह टालता रहा. इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा था. पीड़िता जब भी उसे शादी के लिए कहती वह बात को घुमा देता या विवाद करने लग जाता था. 14 जून 2022 को शादी की बात को लेकर पीड़िता के साथ योगेश ने विवाद किया था. इसके बाद योगेश पीड़िता को छोड़कर महाराष्ट्र आ गया. उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था. पीड़िता ने उसके बारे में पता करने का प्रयास किया लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पाई. मामले की जांच कर रहे पदमनगर थाने में पदस्थ एसआई परीणिता बेलेकर ने बताया कि आरोपित योगेश पर धारा 376 (2) (एन) और 493 में प्रकरण दर्ज किया. (yogesh disappeared on pressure of marriage)