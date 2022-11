खंडवा। खाद-बीज व्यापारी विनित अग्रवाल के मौत की गुत्थी को हरसूद पुलिस ने सुलझा लिया है. उसे उज्जैन की आक्रेस्टा एक्टर ने अपने जाल में फंसाया था. वह अपनी बहन और मां के साथ मिलकर उससे रुपयों की डिमांड कर उसे blackmail करती थी. रुपयों की डिमांड से तंग आकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस ने आर्केस्टा एक्टर और उसकी बहन पर केस दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया है. दोनों को पूछताछ के बाछ जेल भेज दिया. (Fertilizer seed trader vinit agarwal was trapped)

आखिरी वीडियो कॉल से खुला मामलाः हरसूद पुलिस ने व्यापारी विनित अग्रवाल से मोबाइल से आखिरी बार हुए वीडियो कॉल से इस पूरे मामले को सुलझाया है. अपनी जान देने से पहले विनित ने आखरी कॉल उज्जैन में रहने वाली एक युवती को किया था. इस कॉल के पहले उसकी और युवती के बीच वाइस चैटिंग की भी हुई थी. इसके बाद पुलिस ने उज्जैन से युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की. कुछ ही देर में सारा मामला उजागर हो गया. इसके बाद युवती और उसकी बहन और मां को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया. तीनों को हरसूद थाने लाकर पूछताछ की गई. साथ ही पुलिस अब विनित के बैंक खाते के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. जिससे यह पता चल सके कि उससे आरोपियों ने कितने रुपये लिए हैं. (case opened from the last video call)

Indore Suicide बीमार बेटी के साथ पानी की टंकी में कूदकर मां ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

मांडव में हुई थी युवती से पहली मुलाकातः करीब डेढ़ साल पहले विनित अग्रवाल अपने दोस्त के साथ कंपनी के कार्यक्रम में मांडव गया था. यहां उसकी मुलाकात उज्जैन की आर्केस्टा एक्टर से हुई थी. यहां दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दिए थे. यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ जो मुलाकात में बदल गया. विनित युवती से मिलने उज्जैन जाने लगा था. इसके बाद युवती उस पर बार-बार दबाव डालकर उज्जैन बुलाने लगी. साथ ही उससे रुपयों की डिमांड करने लगी. बार कोड भेजकर उसने विनित से रुपये भी लिए थे. साथी युवती को मकान बनाकर दिया था. करवा चौथ पर युवती ने फोन कर विनित को उज्जैन आने के लिए कहा था. उस पर उज्जैन आने के लिए दबाव डालकर परेशान किया था. (vinit agarwal was trapped in orchestra actor)

मां और बहन भी करती थी परेशानः विनित और युवती के बीच affair था. यह बात मां और बहन को पता है. बहन मेहंदी लगाने का काम करती है. युवती के साथ ही उसकी बहन और मां भी विनित से रुपयों की मांग करते थे. दोनों उससे फोन पर बात करते थे. यह बात विनित के मोबाइल नंबर पर हुए वाइस चैटिंग से सामने आई है. बहन ने भी बार कोड भेजकर विनित से अपने खाते में रुपये डलवाए थे. इस तरह से तीनों ही उसे रुपयों को लेकर परेशान कर रहे थे. बताया जाता है कि आरोपी युवती की शादी शाजापुर के युवक से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही दाेनों के बीच तलाक हो गया था. इसके बाद भी वह अपने पहले पति से बात करती थी. यह बात भी विनित को पता चल गई थी. (Mother and sister also used to trouble)

शुक्रवार रात में की थी आत्महत्याः हरसूद निवासी विनित अग्रवाल गत शुक्रवार को शाम को करीब सात बजे घर से निकला था. इसके बाद उसका कहीं पता नहीं चल सका. शनिवार को शाम में उसकी कार चारखेड़ा ओवर ब्रिज पर खड़ी मिली थी. कार में मोबाइल और दो मोबाइल मिले थे. इसके बाद से पुलिस ब्रिज के नीचे इंदिरा सागर के बैकवाटर में विनित को तलाश कर रही थी. साेमवार की सुबह उसका शव बैकवाटर में मिला था. मोबाइल पर हुई आखरी बातचीत के आधार पर पुलिस ने उज्जैन निवासी युवती से पूछताछ की थी. इसके बाद सारे मामले का खुलासा हो गया. (committed suicide on friday night)