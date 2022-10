खंडवा। राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश में भी प्रवेश करेगी. कहा जा रहा है कि नवंबर महीने में भारत जोड़ो यात्रा एमपी में प्रवेश करेगी. यात्रा की सुरक्षा, मार्ग का निरीक्षण एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, मध्य प्रदेश समन्वयक भारत जोड़ो यात्रा पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री मुकेश नायक,सहित कई पदाधिकारी खंडवा पहुंचे. (congress leaders in khandwa) (preparation of bharat jodo yatri in mp)

भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी: सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं. भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भाजपा बौखलाई हुई है. हजारों की संख्या में आम जनता स्वेच्छा से जुड़ रही है. आज सर्वे करा लें तो भाजपा का ग्राफ गिर गया है. यही कारण है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बार-बार मध्यप्रदेश का दौरा करना पड़ रहा है. पूर्व मंत्री ने कहा कि उज्जैन के महाकाल लोक की परिकल्पना कांग्रेस की थी. मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को उज्जैन लेकर गया और 300 करोड़ पास करवाये. जिसका श्रेय भाजपा ले रही है. वही ओंकारेश्वर के लिए 160 करोड़ कांग्रेस की सरकार ने दिए.

यात्रा में हजारों लोग हो रहे शामिल: पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि मैं खुद यात्रा में होकर आया हूं. 10/10 किलोमीटर तक लोग पैदल चल रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिनके घर में 3 प्रधानमंत्री रहे हों वह कंटेनर में रह रहा है और सो रहा है. यात्रा में शामिल होने के लिए अभी तक 10 हजार लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है और भी करा रहे हैं.

जिला मीडिया प्रभारी प्रेमांशु जैन ने बताया कि यात्रा हर दिन सुबह 6 बजे झंडा वंदन के साथ शुरू होगी. 13 से 15 किलोमीटर चलने के बाद कुछ देर भोजन के लिए और विश्राम के लिए रुकेगी. 10 किलोमीटर के बाद रात में नुक्कड़ सभा करने के बाद यात्रा समाप्त होगी. यह यात्रा बोरगांव से लेकर मोरटक्का तक खंडवा जिले में 3 दिन तक चलेगी. इस यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों कार्यकर्ता खंडवा आएंगे एवं पैदल चलेंगे. इस यात्रा में शामिल होने के लिए खंडवा जिले के कई ग्रामों से उप यात्रा एवं प्रदेश के अन्य शहरों बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, हरदा आदि की उप यात्रा खंडवा में मुख्य यात्रा में शामिल होगी. यात्रा के दौरान राहुल गांधी के खंडवा में दादाजी दरबार दर्शन करने बड़ोदा अहीर में टंट्या मामा स्मृति स्थल एवं ओम्कारेश्वर ज्योतर्लिंग मंदिर दर्शन का भी समय कार्यक्रम में जोड़ने का प्रस्ताव कर निवेदन प्रदेश कांग्रेस के दल से किया कि इसे भी कार्यक्रम में जोड़ा जाए.