खंडवा। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं. पैदल चलकर लोगों को कांग्रेस से जोड़ने में लगे हुए है. लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में अंतरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. खंडवा के गांधी भवन में इस यात्रा के प्रदेश प्रभारी पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल और पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा. कांग्रेस पार्षद इकबाल कुरैशी के साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे बाजी की. यात्रा के जिला प्रभारी बनाए गए कैलाश कुंदल को हटाने की मांग करते हुए नारे लगाए. कुंदल हटाओ कांग्रेस बचाओं के नारे लगाए.

प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के सामने जमकर हुआ हंगामा

कैलाश कुंडल के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजीः शनिवार को दोपहर करीब चार बजे भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश प्रभारी दिल्ली के पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल खंडवा पहुंचे. यहां कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक ली. बैठक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे. साथ ही कार्यकर्ताओं को भी बैठक में शामिल किया गया था. बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया. पार्षद इकबाल कुरैशी के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए यात्रा के प्रभारी बनाए गए कैलाश कुंडल को हटाने की मांग की. कार्यकर्ता नारे लगाते हुए हंगामा करते रहे. यह देख पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष यादव व यात्रा जिला समन्वयक अवैध सिसौदिया ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया लेकिन वे नहीं माने. करीब आधे घंटे तक बैठक में हंगामा होता रहा. दरअसल हाल में कैलाश कुंडल द्वारा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मल्लू राठौर को नियुक्त कर दिया है. इससे कांग्रेस का आधा धड़ा उनके विराेध में खड़ा हो गया. आरोप है कि वरिष्ठ पार्षदों का अपमान करते हुए पहली बार चुनाव जीते मुल्लू राठौर को पद दे दिया गया. हंगामें के चलते काफी देर तक गहमा-गहमी बनी रही.

राहुल की यात्रा को मिल रहा है समर्थनः भारत जोड़ो यात्रा के मध्यप्रदेश प्रभारी दिल्ली के पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल ने खंडवा प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में अभूतपूर्व आशीर्वाद मिल रहा है. उन्होंने कहा कि मुझे इंदिरा गांधी की पदयात्रा में भी काम करने का सौभाग्य मिला और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैं जन-जन से आह्नान करता हूं कि इस यात्रा से जुड़े और एक अच्छे माहौल को निर्माण करने में राहुल जी का सहयोग करें. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में यात्रा बुरहानपुर से आरंभ होगी. इसी के लिए हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कर रहे हैं. दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद रहे जेपी अग्रवाल ने कहा कि मुझे हर धर्म और समभाव के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता रहा है. लोग आप देश में सांप्रदायिक एकता के बीच रहना और जीना चाहते हैं यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है.