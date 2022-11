कटनी। जिले के कटनी दमोह मार्ग पर रीठी व देवरीकला फाटक के बीच बाइक सवार तीन युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. दुर्घटना में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव कब्जे में लेकर उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रीठी भिजवाया है. जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा. (katni road accident) (All 3 friends died on the spot)

रीठी से वापस लौट रहे थे तीनों दोस्तः रीठी थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने बताया कि पटौंहा चिखला निवासी भजन सिंह ठाकुर पिता कदम सिंह 22 वर्ष, अरविंद ठाकुर पुत्र सद्दू सिंह 24 वर्ष निवासी पटौंहा और अभिषेक ठाकुर पुत्र साठे राजा निवासी पटौंहा 18 वर्ष तीनों दोस्त थे. मंगलवार की देर शाम को किसी काम से बाइक से रीठी गए थे. रीठी से काम करने के बाद तीनों पेट्रोल पंप पहुंचे और गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के बाद वापस पटौंहा लौट रहे थे.तीनों बाइक से जैसे ही रीठी व देवरीकला फाटक के बीच बनी पुलिया के पास पहुंचे अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी और भाग निकला. दुर्घटना में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. (unknown 4 wheeler collided with motorcyclists) (3 friends were returning from reeth)

कार की टक्कर से हवा में उछलकर गिरीं 4 छात्राएं, देखें दिल दहलानेवाला वीडियो

राहगीरों ने दी पुलिस को सूचनाः राहगीरों ने घटना की जानकारी रीठी पुलिस को दी. मौके पर थाना प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर उनकी शिनाख्त कराते हुए परिजनों को सूचना दी. साथ ही तीनों शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रीठी भिजवाया है. थाना प्रभारी ने बताया कि युवकों को टक्कर मारने वाला वाहन अज्ञात है और उसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. (katni road accident)