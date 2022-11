कटनी। कटनी में सुअरो में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने सुअर पालन स्थलों को ईपिसेंटर जोन घोषित कर दिया है.साथ ही एक किलोमीटर इंफेक्टेड जोन घोषित किया गया है. वही 9 किलोमीटर की परिधि को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है. प्रभारी कलेक्टर गेमावत ने शहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए द प्रीवेंसन एण्ड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्टियस एण्ड कंटीजियस डिजीज इंन एनीमल एक्ट 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. (katni african swine flu) (confirmation of african swine flu stirred) (pig farming site declared restricted) (restrictions on movement of pigs and their owners)

कटनी में सुअर पालन स्थल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

सुअरों और उनके मालिकों की आवाजाही पर प्रतिबंधः प्रभारी कलेक्टर ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल कंटेनेमेंट एण्ड इरेडिक्शन ऑफ अफ्रीकन फीवर के निहित प्रावधानों के तहत जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि इंफेक्टेड जोन में पाये जाने वाले सभी सुअर आश्रयों में आवाजाही को प्रतिबंधित किया है. साथ ही विगत 30 दिवस में हुए सुअरों के परिवहन संबंधी विवरण एकत्रित कर अन्य संभावित रोग उद्भेद क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं. आदेश में इंफेक्टेड जोन में पाये जाने वाले समस्त सुअर आश्रयों के मालिकों तथा संपर्क में आये अन्य व्यक्तियों की आवाजाही भी पूर्णत: प्रतिबंधित कर दी गई है. साथ ही इंफेक्टेड परिसर के सभी वाहनों का विसंक्रमण करने और इंफेक्टेड जोन के सुअरों का मानवीय विधि से वध करने के आदेश दिए हैं. मृत सुअरों के शरीर को यथासंभव इंफेक्टेड परिसर में ही डीप बुरियल विधि से निष्पादित किया जाएगा.

कुल और इंफेक्टेड सुअरों की संख्या सुनिश्चित करने के निर्देशः प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि सुअर विपणन और उनके मांस इत्यादि का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. प्रभारी कलेक्टर ने राजस्व, नगर निगम, नगर परिषद एवं पशु पालन विभाग के अमले द्वारा डोर-टू-डोर सुअर पालकों से उनकी संख्या संकलित करने और किलिंग के लिए पशुओं का चिन्हित करना सुनिश्चित किया जाए. इंफेक्टेड परिसर की साफ-सफाई तथा विसंक्रमण किया जाए. पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है कि इंफेक्टेड जोन और सर्विलांस जोन के लिए पृथक-पृथक दल गठित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि इंफेक्टेड जोन में कार्यरत क्षेत्रीय अधिकारी सर्विलांस जोन में न जाएं. प्रभारी कलेक्टर ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश सुअरों में रोग पुष्टि की सूचना तथा राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को प्रेषित नमूनो में अफ्रीकन स्वाईन फीवर रोग की पुष्टि होने के बाद जारी किया है.