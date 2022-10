झाबुआ। दिवाली की खरीदी के लिए सांसद गुमानसिंह डामोर शनिवार शाम शहर के बाजार में निकले. उन्होंने सड़क पर दुकान लगाने वालों से मिट्टी के दीपक, झाड़ू और धानी खरीदी. इस दौरान दीपक बेच रही एक बेटी से सांसद ने सवाल कर लिया कि स्कूल जाती हो? उसका जवाब था मम्मी नहीं जाने देती, ऐसे में सांसद ने पास में ही बैठी उसकी मां से तुरंत पूछा बहन आपका घर कहां है, मैं आऊंगा और जब तक इस बिटिया को स्कूल नहीं भेजोगे तब तक नहीं जाऊंगा. (diwali 2022) (mp diwali shopping) (MP guman singh damor shopping in jhabua ) (mp damor talked to girl selling diyas)

खरीददारी करने पैदल निकले सांसद: दरअसल सांसद डामोर हमेशा से स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यहीं से खरीदी करना पसंद करते हैं. इसके पीछे उनका मकसद केवल यही होता है कि स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा मिले और स्थानीय व्यक्ति की आय में भी इजाफा हो. इसी उद्देश्य से वे शनिवार शाम को बाजार में पैदल निकले. उन्होंने आजाद चौक में सड़क के किनारे लगी छोटी-छोटी दुकानों से पूजन की सामग्री खरीदी.

सांसद ने बच्ची से पूछा स्कूल जाती हो

मंडला कलेक्टर की दीवाली खरीददारी, मिट्टी के दिये खरीद कर वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश

दिये बेच रही बच्ची से सांसद ने की बात: इस दौरान जब वे एक छोटी बच्ची से दीपक खरीद रहे थे तो उन्होंने उससे सवाल कर लिया कि स्कूल जाती हो. जब उस बेटी ने मना किया तो सांसद ने उसके स्कूल नहीं जाने की वजह पूछी, फिर बेटी की मां से कहा कि बहन इसे स्कूल भेजो. ये घर की लक्ष्मी है. मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक तुम इसे स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होती. वहीं सांसद ने कहा कि सभी लोग स्थानीय उत्पाद ही खरीदें. मेरी पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता से ये अपील है कि वे स्थानीय उत्पाद ही खरीदें. इससे आपके साथ-साथ उनकी भी दिवाली मनेगी. जिसने ये उत्पाद बनाया है. सभी लोग शांति के साथ दिवाली मनाएं. (diwali 2022) (mp diwali shopping) (MP guman singh damor shopping in jhabua ) (mp damor talked to girl selling diyas) (mp asked girl to go to school)