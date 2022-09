झाबुआ। सांसद गुमानसिंह डामोर के भाई अजय सिंह के चुनाव लड़ने पर संशय है. झाबुआ नगर पालिका की मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है, हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र तो जमा कर लिया था, लेकिन अब इसमें चुनाव आयोग से मार्ग दर्शन मांगा गया है. उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. अजय सिंह ने वार्ड क्रमांक 12 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में दावेदारी की है.Jhabua News, Ajay Singh not name in voter list ,Ajay Singh brother of Guman Singh Damor

चुनाव आयोग के पोर्टल पर दिख रहा अजय सिंह का नाम: अब पेंच यहां फंस गया है कि नगरीय क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम ही दर्ज नहीं है. नियमानुसार जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है. हालांकि चुनाव आयोग के पोर्टल पर अजय सिंह का नाम दिख रहा है. इस आधार पर हाई कोर्ट से उनके पक्ष में एक ऑर्डर हुआ है. जिसमें उनका नामांकन पत्र जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस आधार पर अजय सिंह का नामांकन पत्र ले लिया था. मंगलवार को नाम निर्देशन पत्रों की जांच के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरा प्रकरण देखने के बाद चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांग लिया. जब तक वहां से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होते, तब तक अजय सिंह का चुनाव लड़ना अधर में लटका है.

मतदान मेरा अधिकार है, इससे वंचित नहीं किया जा सकता: अजय सिंह ने कहा है कि चुनाव लड़ना तो अलग बात है पर मतदान तो मेरा अधिकार है. इससे मुझे वंचित नहीं किया जा सकता. उन्होंने बताया कि पूर्व में मेरा नाम पेटलावद विधानसभा में दर्ज था. वहां से नाम कट चुका है और चुनाव आयोग के पोर्टल पर उन्हें झाबुआ शहर की मतदाता सूची में बताया जा रहा है. इसी आधार पर ही हाई कोर्ट ने नामांकन जमा करने के निर्देश दिए थे. अजय सिंह ने कहा कि मेरी लड़ाई जारी रहेगी. मामले में एडीएम एसएस मुजाल्दा ने कहा कि प्रकरण हाई कोर्ट में विचाराधीन है. इस संबंध में चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है. वहां से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, उनका पालन किया जाएगा.(Jhabua News) (Ajay Singh not name in voter list) (Ajay Singh brother of Guman Singh Damor )