जबलपुर। संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर हुई 23 साल के युवक की मौत से नाराज लोगों ने मृतक के परिवार वालो के साथ लाश सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया. विरोध जता रहे लोगों का आरोप था कि युवक किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ है बल्कि उसकी हत्या की गई है. पुलिस हत्या का मामला दर्ज न कर हत्या को हादसा मान रही है. पुलिस ने लोगों को जांच का भरोसा देकर समझाने की कोशिश की लेकिन नाराज लोग नहीं माने. जिसके बाद लोगों के गुस्से को देखते हुए मौके पर पुलिस के आला अफसर और कैंट विधायक अशोक रोहाणी पहुंचे. उन्होंने नाराज लोगों को समझाकर प्रदर्शन खत्म कराया. मौत के कारणों का पता लगाने मृतक युवक की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजी. (Relatives feared murder)

युवक के शरीर पर थे चोट के निशानः दरअसल दो दिन पहले शुक्रवार की रात राजा स्वामी नामक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसे इलाज के लिए गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक राजा की मौत से गुस्साए परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गोरा बाजार थाने के पास राजा की लाश सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर विरोध जताया. लाश रखकर प्रदर्शन कर रहे मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे राजा स्वामी की हत्या की गई है. हत्या के पहले मृतक राजा स्वामी के साथ मारपीट कर उसे गंभीर हालत में नाले के पास फेंका गया था. युवक के प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान भी है. घटना के दिन यानी शुक्रवार की रात लगभग 9 बजे मृतक अपनी मां से कॉफी बनाने का कहकर मोबाइल से बात करने छत पर चला गया था और फिर कुछ देर बाद युवक घायल हालत में घर से कुछ दूर नाले के पास पड़ा मिला. जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने युवक की मौत के बाद लोगों की नाराजगी देखते हुए केस कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. (There were injury marks on body of youth)

युवक के एक युवती से प्रेम संबंध थेः पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि युवक के घर से लगभग 40 मीटर दूर स्थित एक बिल्डिंग की पहली मंजिल पर रहने वाली युवती से प्रेम संबंध थे. घटना वाले दिन युवती के माता-पिता एक विवाह समारोह में गए हुए थे. इसी दौरान मृतक मोबाइल पर बात करते हुए अपने छत से होते हुए प्रेमिका के घर पहुंच गया था. लेकिन थोड़ी देर में युवती के माता-पिता वापस लौट आए. जिसके कारण युवक वापस छत से होते हुए वापस घर लौट रहा था तभी छत से गिरने के कारण हादसा हो गया. (Demonstration by keeping the dead body on road)