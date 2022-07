जबलपुर। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में बनने जा रही आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मांधाता पर्वत पर स्थापित करने की योजना है.

हाईकोर्ट ने दिया राज्य सरकार को नोटिस : इस प्रोजेक्ट को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस पर मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. इस प्रोजेक्ट से प्रकृति को नुकसान और स्थानीय लोक आस्था की अनदेखी को देखते हुए जवाब तलब किया गया है. कोर्ट ने राज्य पुरातत्व विभाग समेत खंडवा कलेक्टर, डीएफओ और राजस्व अधिकारी से भी जवाब तलब किया है.

याचिकाकर्ता ने ये पक्ष रखा : उक्त जनहित याचिका इंदौर के एनजीओ लोकहित अभियान समिति की ओर से दायर की गई. याचिकाकर्ता द्वारा प्रोजेक्ट पर रोक एवं मांधाता पर्वत के प्राकृतिक स्वरूप को यथावत बनाए रखने की मांग की गई है. साथ ही काटे जाने वाले पेड़ और पहाड़ खोदने से प्रकृति को नुकसान बताया है. बता दें कि स्टैच्यू ऑफ वननेस के तहत आदि शंकराचार्य की प्रतिमा 108 फीट ऊंची होगी और यह 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित होगी. साल 2023 तक यह प्रोजेक्ट पूरा होने का लक्ष्य तय किया गया है. इसमे मूर्ति की लागत करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी. (Statue of Adi Shankaracharya in Omkareshwar) (Stay on construction of 108 feet statue) (Stay on Statue of Oneness Project)