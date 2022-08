जबलपुर। डीएसपी ग्रामीण अपूर्वा किलेदार के अनुसार कुंडम थानान्तर्गत ग्राम खितौली निवासी ज्ञान सिंह मसराम उम्र 60 साल के दो बेटे हैं. बड़ी बहू की डिलेवरी होने के कारण उसकी पत्नी चंद्रबती तथा बड़ा बेटा भागचंद्र उसे जबलपुर स्थित एल्गिन अस्तपाल ने गये थे. घर पर वृद्ध व उसका छोटा बेटा जय सिंह थे. डिलेवरी होने के बाद वृद्धा मंगलवार की शाम घर पहुंची तो देखा कि पति रक्तरंजित अवस्था में पडा हुआ है. उसकी सांसें चल रही थीं.

मरने से पहले पत्नी को बताया : घायल पति ने उसे बताया कि छोटा बेटा जय सिंह जमीन-बाड़ी का बंटवारा करने की मांग कर रहा था. मना किया तो आंगन में रखी कुल्हाड़ी उठाकर उस पर हमला कर दिया. कुल्हाड़ी के वार से सीने के बायें तरफ चोटें आई. घटना की जानकारी देने के बाद वृद्ध ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने सूचना मिलने पर आरोपी बेटे के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ कर दी है. (Son attack on his father) (Killed his father with an ax) (Murder in not dividing land)