जबलपुर। जबलपुर में दिनदहाड़े लूट से शहर में हड़कप मच गया. घटना अमखेरा के पास की है. एक मोबाइल व्यापारी बाइक से अपने घर से दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन के लिए निकला था. इसी दौरान एक्टिवा में सवार दो युवकों ने व्यापारी से 24 लाख रुपयों से भरा बैग लूट लिया. दिनदहाड़े हुई लूट की घटना से व्यापारी दहशत में आ गया है. वहीं मौके पर पहुँची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है.

जबलपुर में व्यापारी से दिनदहाड़े 24 लाख लूटे

रेलवे स्टेशन के लिए निकला था व्यापारी : व्यापारी का नाम राजकुमार है, जिसकी जबलपुर जयंती कॉम्लेक्स में मोबाइल की दुकान है. राजकुमार अमखेरा में रहता है. शनिवार को उसे दिल्ली जाना था, जहाँ वह अपनी बाइक में सवार होकर बैग में 24 लाख 20 हजार रु लेकर जा रहा था. जैसे ही वह अमखेरा पहुँचा, तभी एक्टिवा में दो युवक आए और राजकुमार के पास रखा रुपयों भरा बैग छीनकर फरार हो गए. लूट की वारदात के बाद मोबाइल व्यापारी चीखता-चिल्लता रहा पर तब तक लुटेरे बहुत दूर भाग चुके थे. एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा मौके पर पहुंचे.

Gambling in Government Office: ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगा रहे थे अधिकारी-कर्मचारी, वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने किया तीन को सस्पेंड

सीसीटीवी कैमरे में हुए लुटेरे कैद : दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से शहर में सनसनी फैल गई. मौके पर गोहलपुर थाना पुलिस सहित एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा पहुँचे और वह व्यापारी से बात कर रहे हैं. पूछताछ में व्यापारी ने बताया कि जैसे ही वह अपनी बाइक में सवार होकर अमखेरा के पास पहुँचा, तभी एक्टिवा में दो लड़के सवार होकर उसके पास आए और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. एसपी का कहना है कि पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. (Robbery of 24 lakh from businessman in Jabalpur) (Robbery from businessman in broad daylight)