जबलपुर। जबलपुर के हाइवे पर सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हाइवे पर बेलगाम दौड़ते भारी वाहन लोगों की जान ले रहे हैं. एक दिन पहले चरगवा थाना क्षेत्र में माजदा वाहन ने दो लोगों की जान ले ली थी. मंगलवार को पनागर के पास हाइवा वाहन ने बाइक से जा रहे देवर- भाभी और दो बच्चों को टक्कर मार दी. इस घटना में भाभी नेहा बर्मन और उनके 3 साल के बेटे बहादुर की मौत हो गई, जबकि देवर और उनकी बेटी वेदिका घायल हो गए.

बाइक में पीछे से मारी टक्कर : घायल सोने बर्मन ने बताया कि वह गढ़ा त्रिपुरी चौक के पास रहता है. वह अपनी भाभी नेहा, भतीजे बहादुर, बेटी वेदिका के साथ बाइक से गोसलपुर जा रहा था. पनागर बायपास पहुंचते ही पीछे से आ रहे हाइवा ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में भाभी और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई.

तेज रफ्तार हाईवा ने ली दो की जान

टक्कर मारने वाला वाहन जब्त : मृत नेहा और मासूम बहादुर शव जब मेडिकल अस्पताल की मर्चुरी पहुंचा तो मासूम बच्चे का शव देखकर हर किसी की आंख में आंसू आ गए.मामले की जांच कर रहे एसआई चंद्रकांत झा ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त कर लिया गया है. दोषी चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने दोनों के शव को पीएम के लिए भिजवाते हुए हाइवा जब्त कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है. (Mother and innocent killed in accident) (Four wheeler hit bike Jabalpur) (Two serious in Road Accident)