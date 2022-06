जबलपुर। जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में इस समय पंचायती चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है. हर उम्मीदवार पंचायत में अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहा है. पाटन ब्लाक के लोहारी पंचायत में भी चुनाव मैदान में दो महिलाएं सामने हैं. जहां दोनों गांव में शुद्ध जल उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं.

जबलपुर के लोहारी और कांटी पंचायत चुनाव

गांवों में पानी की समस्या : लोहारी पंचायत से कौशल्या पटेल चुनाव मैदान में हैं. यह उम्मीदवार पहले भी गांव में सरपंच रह चुकी हैं. इनका कहना है कि गांव में पिछले 7 साल से पानी की बड़ी समस्या है. गांव के हैंड पंपों में लाल पानी निकलता है, जो दूषित होता है और उसी पानी को ग्रामीण पीने को मजबूर होते हैं. यदि जनता मुझ पर विश्वास दिखाती है तो मैं पूरे गांव और पंचायत में शुद्ध जल मुहैया कराने का दावा करती हूं.पाटन ब्लाक की ही काठी ग्राम पंचायत में तकरीबन 1365 मतदाता हैं, जहां पर 8 उम्मीदवार मैदान में खड़े हुए हैं. उन्हीं उम्मीदवारों मैं से दौलत राम लोधी का कहना है कि गांव में सबसे ज्यादा पानी सड़क और जलभराव की समस्या पैदा होती है.

पानी और नाली का मुद्दा हर गांव में : ग्राम धमनी के लोग हम पर भरोसा दिखाएंगे तो हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे. गांव के अन्य लोगों का भी यही कहना है कि पानी नाली और जल प्लावन की समस्या लगातार बनी हुई है. अब उम्मीद की जा रही है कि अगर ये उम्मीदवार चुनाव जीतकर सरपंच बनते हैं तो विकास होगा. (Ruckus over Panchayati elections in Villages) (Lohari and Kanti Panchayat of Jabalpur) (Pure drinking water big issue)