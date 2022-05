जबलपुर। शहर के शक्ति भवन में मध्यप्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों के अभ‍ियंताओं व कार्मिकों का ‘आत्मनिरीक्षण’कार्यक्रम होगा. इस मंथन में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न् सिंह तोमर सहित विद्युत कंपनियों के एमडी मौजूद रहेंगे. तरंग प्रेक्षागृह में 5 से 7 मई यह यह कार्यक्रम होगा. इस अवसर पर मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे, सचिव ऊर्जा व एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक विवेक पोरवाल, विद्युत कंपनियों के प्रबंध संचालक, देश के विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञ, प्रदेश की छहों विद्युत कंपनियों के मुख्य अभ‍ियंता से ले कर तकनीकी स्तर तक के कार्मिक हिस्सा लेंगे.

ये होगा इस मंथन में : नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ मंथन-2022 ऊर्जा क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में क्षेत्र के विशेषज्ञों से आत्मनिरीक्षण करने और सीखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा. आयोजन में ऊर्जा क्षेत्र के सफल परिवर्तन में बाधक तत्वों से निपटने के तरीके पर विचार-विमर्श करने और आपसी संवाद करने का अवसर प्रदान करेगा. ‘मंथन-2022’ के आयोजन का उद्देश्य ऊर्जा संक्रमण या परिवर्तन की रणनीति बनाने और वित्तीय स्थिरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना है. तीन दिनों तक प्रदेश की विद्युत कंपनियों के अभ‍ियंता व कार्मिक ‘आत्मनिरीक्षण’ के दौरान ऊर्जा विशेषज्ञों, अकादमिक व प्रैक्ट‍िसनर से और आपस में स्वयं सीख कर-‘क्या हासिल कर सकते हैं’ जैसे मुद्दे पर चिंतन करेंगे.

देश के विख्यात विशेषज्ञ देंगे प्रस्तुतिकरण : जबलपुर के शक्ति भवन में तीन दिवसीय आयोजन में देश के विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञ अपनने प्रस्तुतिकरण देंगे. केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड‍िस्ट्रीब्यूशन कंपनी के डायरेक्टर व त्रिपुरा ड‍िस्काम के पूर्व एमडी एम. एस. काले, एनटीपीसी के एजीएम बी. बी. पाधी, विश्व बैंक की सुरभ‍ि गोयल,पावर सिस्ट्म ऑपरेशन कार्पोरेशन के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी. बालाजी, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंड‍िया के डीजीएम सी. पी. अवस्थी, सीईएससी कोलकाता के शांतनु सेन, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम व ग्लोबल स्मार्ट ग्रिड फेडरेशन के चेयरमेन रेजी पिल्लई, पीडब्ल्यूसी सामितोष मोहपात्रा, एमआईटी के स्टीफन,एनएलडीसी के समीर सक्सेना, रिन्यू पावर के अभ‍िषेक रंजन, अलफ्रेड मनोहर, हरमनजीत सिंह नेगी अलग-अलग सत्रों में विद्युत संबंधी विषयों पर प्रस्तुतिकरण देंगे. (Manthan 2022 of power companies) (Manthan 2022 of top officers in Jabalpur) (Manthan 2022 in Jabalpur from tomorrow)