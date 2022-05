जबलपुर। तेंदुए के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई. कुछ ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. जैसे ही वन विभाग का अमला रेस्क्यू करने गांव पहुंचा तो कुछ लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए. वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो तेंदुआ ने दोबारा पास में खड़े एक युवक को झपट्टा मारकर पकड़ लिया, जिसे काफी मशक्कत के बाद तेंदुआ की गिरफ्त से छुड़ाया गया. इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

खेत में काम कर रहे दो लोगों पर झपट्टा : पाटन थाना प्रभारी आसिफ इकबाल ने बताया कि मैढ़ीझामर गांव के ग्रामीणों ने सूचना दी की एक तेंदुए ने खेत में काम कर रहे एक परिवार के दो लोगों पर हमला कर दिया. ग्रामीणों ने बताया कि लक्ष्मी बाई कुशवाहा और बेनी प्रसाद अहरवार भिंडी के खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान पीछे से तेंदुआ ने दौड़ लगाते हुए पहले महिला को जकड़ लिया. महिला को तेंदुआ से छुड़ाने के लिए बेनी प्रसाद ने कोशिश की तो तेंदुआ ने उस पर भी झपट्टा मारकर घायल कर दिया. इसके बाद गांव में भगदड़ की स्थिति उस समय बन गई जब तेंदुआ महिला और वृद्ध पर हमला करने के बाद उसी खेत से लगे हुए दूसरे खेत में पहुंचा. जहां पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम और पुलिस मौजूद थी.

तेंदुए ने चार लोगों को घायल किया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

रेस्क्यू टीम के सामने ही युवक पर हमला : जैसे ही टीम ने रेस्क्यू करना शुरू किया तभी तेंदुआ ने टीम के साथ खड़े एक ग्रामीण पर झपट्टा मारते हुए कुछ दूर उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश की लेकिन मौजूद रेस्क्यू टीम और ग्रामीणों ने युवक को तेंदुआ के चंगुल से छुड़ा लिया. तेंदुआ आने की खबर मिलते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और महिलाएं बच्चे घरों में दुबक कर बैठ गए. आसपास के गांव के लोग भी मेढ़ी झामर गांव पहुंच गए. इसके बाद इसकी सूचना जबलपुर के मुख्यालय में अधिकारियों को दी गई.

तेंदुए को पकड़ने जबलपुर से पहुंची टीम : सूचना मिलते ही जबलपुर से एक रेस्क्यू टीम और पुलिस बल पाटन के मैढ़ीझामर गांव भेजा गया है. जहां पर टीम का रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम तेंदुए को अपने कब्जे में ले नही पाई है. इसके लिए पुलिस और वन विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है. वन विभाग रेस्क्यू टीम का कहना है कि भीषण गर्मी होने के कारण तेंदुआ को प्यास लगी होगी और इसी वजह से वह रहवासी क्षेत्र की तरफ आ पहुंचा है. तेंदुआ को रेस्क्यू कर जंगल छोड़ दिया जाएगा.