जबलपुर। पाटन बाईपास स्थित एक बड़े वेयर हाउस (fire in jabalpur warehouse) में आज तड़के सुबह आग लग जाने के चलते करीब नब्बे लाख रुपए से ज्यादा के माल का नुकसान हो गया है. आग संभवत शॉर्ट सर्किट (fire due to shot circuit in jabalpur) के चलते लगी है. इधर, सूचना मिलने के बाद करीब 10 से ज्यादा दमकल वाहनों ने आग बुझाई. तब जाकर आग पर काबू पाया गया. वेयरहाउस में आग लगने की सूचना सुबह तैनात गार्ड ने मालिक को दी, तब जाकर आग बुझाने का सिलसिला शुरू किया गया.

जबलपुर वेयर हाउस में लगी आग

वेयरहाउस में रखा था माल

जानकारी के मुताबिक, यह वेयरहाउस इंटेक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का है, जहां कई प्रोडक्ट के माल का स्टॉक रखा था. वेयरहाउस में तैनात गार्ड ने सुबह देखा कि वेयरहाउस से धुआं निकल रहा है. उसने तुरंत मालिक को इसकी सूचना दी. मालिक निशांत मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि कोहरे के चलते समझ में नहीं आया कि आग कब लग गई. बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है.

दमकल विभाग को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत

आग की सूचना पर दमकल विभाग (jabalpur fire brigade) 10 से ज्यादा गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया.