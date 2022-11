जबलपुर। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में इन दिनों एक महत्वपूर्ण फाइल गायब हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है. जितनी आश्चर्यजनक यह बात है उतना ही रोचक है फाइल गुम होने की बात का खुलासा होना.फाइल धरती में समा गई या आसमान निकल गया. बहरहाल अब यह फाइल अधिकारियों के गले की फांस बन चुकी है. (jabalpur there was a stir due to missing files) (stir due missing files rani durgavati university)

आरटीआई से हुआ खुलासाः दरअसल फाइल एक कमेटी से जुड़ी अनुशंसा से संबंधित है. रिपोर्ट से प्रभावित पक्ष ने जब सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत कमेटी ने क्या अनुशंसा की थी, उसकी जानकारी चाही तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने आनाकानी करनी शुरू कर दी. बात राज्य सूचना आयुक्त तक जा पहुंची. जिसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से पहुंचे अधिकारी ने राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष खुलासा किया कि कमेटी की अनुशंसा वाली तो फाइल ही गुम हो गई है. (Revealed by rti) (stir due missing files rani durgavati university) (state information commissioner gave instructions to register fir) (8 pages of 36 page report found rest missing)

विभागीय कार्यवाही और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देशः तकनीकी सहायक सातवें वेतनमान को लेकर कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा का खुलासा किए जाने की मांग कर रहे थे. जब विवि प्रशासन ने अनुशंसा को सार्वजनिक नहीं किया तो तकनीकी सहायक डॉ. विनय तिवारी ने आरओआई आवेदन लगाते हुए आरडीयू प्रशासन से कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा की प्रति मांगी. लेकिन उन्हें भी फाइल नहीं मिली. उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष 23 अप्रैल को आवेदन दिया. जिस पर 7 अक्टूबर को सुनवाई शुरू हुई थी. राज्य सूचना आयुक्त ने भी जब अनुशंसा से जुड़ी फाइल प्रस्तुत करने को कहा तो आरडीयू की ओर से खुलासा किया की फाइल गुम हो गई है. इस बात पर राज्य सूचना आयुक्त ने निर्देश दिए कि फाइल गुम होने के मामले में विभागीय कार्यवाही और एफआईआर दर्ज करायी जाए. (commissioner gave instructions to register fir) (stir due missing files rani durgavati university)

36 पेजों वाली रिपोर्ट के 8 पेज मिले, बाकी गायबः राज्य सूचना आयुक्त की सख्ती के बाद आरडीयू प्रशासन ने काफी मश्क्तत के बाद वित्त विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के 8 पेजों को खोज लिया. लेकिन 36 पेजों वाली रिपोर्ट के शेष पन्ने कहां गए यह रहस्य बना हुआ है. राज्य सूचना आयुक्त ने इस मामले में एक माह में विश्वविद्यालय को उनके निर्देश पर क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी देना है. लिहाजा अब अगली सुनवाई में इस बात का खुलासा हो पाएगा कि गुम हुई फाइल के शेष पन्ने विश्वविद्यालय प्रशासन को मिले अथवा नहीं. फाइल गुमने का मामला अब राज्य सूचना आयुक्त से लेकर आरडीयू तक गर्माया हुआ है. यहां विश्वविद्यालय में भी कुलसचिव पर उक्त मामले में कार्रवाई करने का दबाव बन रहा है. (8 pages of 36 page report found rest missing) (commissioner gave instructions to register fir) (stir due missing files rani durgavati university)