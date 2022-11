जबलपुर। तिलवारा के समीप मेखला रिसोर्ट में प्रेमिका को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाला शातिर हेमंत भदाड़े पटना के अपने पार्टनर जितेंद्र कुमार को भी इस हत्याकांड में फंसाना चाहता था. दरअसल पटना निवासी जितेंद्र कुमार भी हेमंत भदाड़े की जालसाजी का शिकार हुआ है. आरोपी अभिजीत पाटीदार उर्फ हेमंत भदाडे़ को पुलिस ने रिमांड पर लेकर जब कड़ी पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि आरोपी हेमंत भदाड़े ने पटना के रहने वाले जितेंद्र कुमार को करीब 20 लाख का चूना लगाया था. इसी से बचने के लिए ही उसने प्रेमिका की बेरहमी से हत्या करने के बाद वीडियो जारी कर इस पूरे मामले में जितेंद्र कुमार का भी नाम लिया था. (Hemant wanted to trap Jitendra for Rs 20 lakh)

जितेंद्र को भी 20 लाख का चूना लगा चुका था हेमंतः मृतका शिल्पा झारिया की इंस्टाग्राम में पोस्ट की गई वीडियो के आधार पर जब पुलिस ने जितेंद्र कुमार से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह भी हेमंत भदाडे़ की धोखाधड़ी का शिकार हुआ है. आरोपी ने उसे करीब 20 लाख रुपए की चपत लगाई है. पुलिस ने मृतका और जितेंद्र कुमार के संबंधों की जांच की तो उन दोनों के बीच किसी भी प्रकार के रिश्तों का कोई सुबूत नहीं मिला. जिसके आधार पर पुलिस ने अदालत में जितेंद्र कुमार के बयान कराकर उसे क्लीन चिट दे दी है. हेमन्त भदाडे़ प्रेमिका शिल्पा झारिया पर शक करता था और इसी सनक में उसने मेखला रिजॉर्ट ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया. आरोपी हेमंत भदाडे़ और मृतका शिल्पा झारिया की मुलाकात विजय नगर इलाके एक स्पा सेंटर में महज 3 माह पहले ही हुई थी. इतने कम समय में हेमंत शिल्पा को लेकर काफी संजीदा था और उसे शक था कि शिल्पा की अन्य युवकों से भी रिश्ते हैं. प्यार के इसी पागलपन ने उसे खूनी बना दिया. (Police gave clean chit to Jitendra)

Jabalpur Shilpa Murder Case का आरोपी 5 दिन की रिमांड पर, व्यापारी को लगाया था लाखों का चूना

आरोपी का कुबूलनामा: शिल्पा झारिया की हत्या करने वाले आरोपी हेमंत उर्फ अभिजीत का 12 नवंबर को एक कुबूलनामा वीडियो भी सामने आया था. जिसमें आरोपी ने हत्या करने का कुबूलनामा जारी किया था. आरोपी ने बताया था कि उसका पटना में तेल और शक्कर का व्यापार है. उसकी जितेंद्र पटेल के साथ पार्टनरशिप भी है. अभिजीत के मुताबिक जितेंद्र पटेल और हमारा शिल्पा के साथ अफेयर था. शिल्पा लगातार जितेंद्र कुमार से पैसों की डिमांड कर रही थी और फिर कुछ दिन पहले उसने 10 से 12 लाख रुपए ले भाग गई थी. इसलिए जितेंद्र कुमार के कहने पर मैंने शिल्पा की हत्या कर दी. हत्याकांड में सिर्फ मुझे आरोपी बनाया जा रहा है जबकि मैंने जितेंद्र के कहने पर ही इस हत्या को अंजाम दिया था. वहीं दूसरे सनसनीखेज वीडियो में होटल के कमरे में सिरफिरे आशिक द्वारा धारदार हथियार से युवती का कत्ल करने के बाद बेवफाई का हवाला देकर कत्ल की बात कुबूल की थी. जबलपुर पुलिस की पूछताछ में अब तक महाराष्ट्र में आरोपी के 44 अपराधिक प्रकरणों का खुलासा हुआ है. इस तरह जबलपुर के दो मामलों को मिलाकर उसके ऊपर कुल 46 अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में आरोपी को जेल भेज दिया है. (Hemant had also cheated Jitendra of 20 lakhs)