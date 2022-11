जबलपुर। जिले के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर अशोक साहू और आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी की पूर्व परीक्षा नियंत्रक तृप्ति गुप्ता को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. यह आदेश डीन द्वारा जारी किए गए हैं. टर्मिनेट लेटर में लिखा गया है कि ईओडब्ल्यू की कार्रवाई और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर दंपति की भूमिका थी. (jabalpur medical college action) (professor ashok sahu sacked) (ex controller of examinations trupti gupta also sacked) (charge of property in excess of income)

जबलपुर: काली कमाई के 'कुबेर' निकले मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर दंपत्ति, EOW की छापेमारी में खुलासा

आय से अधिक सम्पत्ति का लगा था आरोपः मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर दंपति पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था. जिसके चलते राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले दिनों डॉक्टर दंपति के घर इस मामले में छापेमारी की. मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर अशोक साहू और उनकी पत्नी डॉक्टर तृप्ति गुप्ता की वैध स्रोत से प्राप्त कुल आय 3 करोड़, 15 लाख, 13 हजार, 308 रुपये हैं. छापेमारी में 5 करोड़, 44 लाख, 22 हजार, 521 रुपये की चल-अचल संपत्ति का पता चला था.

मेडिकल कॉलेज में शह और मात का खेलः डीन द्वारा की गई बर्खास्त की कार्रवाई को लेकर मेडिकल कॉलेज परिसर में एक बात जोरो से की जा रही है. यह कार्रवाई आपसी और विभागी लड़ाई के कारण की गई है. प्रोफेसर और पूर्व परीक्षा नियंत्रक यूनिवर्सिटी की कुछ अधिकारियों से पटरी नहीं बैठ रही थी. इसी का नतीजा है कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था. कार्यवाही के बाद चर्चा है कि मेडिकल कॉलेज में एक दूसरे को सह और मात देने का खेल जारी हो गया है.