जबलपुर। भ्रष्टाचार की काली कमाई से महल खड़ा करने और अकूत संपत्ति जुटाने बाले द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च आफ नार्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के पूर्व चेयरमैन व बिशप पद से हटाए गए पीसी सिंह के करीबी सीनेट के पूर्व सचिव डेनिस लाल से दोबारा पूछताछ की जाएगी. ईओडब्ल्यू द्वारा जल्द ही नोटिस जारी कर लाल को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. (Eow will interrogate pc singh close aide lal again)

Ex Bishop Fraud भ्रष्टाचार में शामिल पीसी सिंह की पत्नी को भी ईओडब्ल्यू ने बनाया आरोपी, बीमारी की वजह नहीं हुईं गिरफ्तार

इसी सप्ताह कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारीः सूत्रों के अनुसार दस्तावेजों की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि मॉडरेटर पद पर रहते हुए पीसी सिंह ने जबलपुर डायोसिस के अलावा अन्य डायोसिस की सम्पत्तियों को खुर्दबुर्द किया है. उधर जांच टीम द्वारा चालान तैयार कर मुख्यालय भेजा गया है. इसके बाद 9 दिसंबर के पूर्व कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारी की जा रही है. सूत्रों के अनुसार पीसी सिंह जब मॉडरेटर था तब सीनेट के सचिव रहे डेनिस लाल उसका करीबी था. उसे पूर्व में पूछताछ के लिए बुलाया गया था. लेकिन तब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ था कि पीसी सिंह ने अन्य डायोसिस की सम्पत्तियों की भी खरीद-फरोख्त की है. जांच में पीसी सिंह के कारनामे उजागर होने के कारण सीनेट के पूर्व सचिव डेनिस लाल को फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है. जांच टीम द्वारा डेनिस लाल से पूछताछ कर यह पता लगाया जाएगा कि पीसी सिंह ने कहां-कहां और कितनी सम्पत्तियों को खुर्दबुर्द किया है. (Notice will be issued soon) (present challan in the court this week)

रिश्तेदारों से भी होगी पूछताछः जानकारों के अनुसार जांच में कुछ ऐसी सम्पत्तियों का भी पता चला है, जो कि पीसी सिंह द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई हैं. इन सम्पत्तियों के दस्तावेजों का पता लगाया जा रहा है. जिन रिश्तेदारों की पीसी सिंह से हिस्सेदारी सामने आएगी उन्हें भी पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू द्वारा तलब किया जाएगा. (Relatives will also be questioned)