जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत प्रेम नगर पोस्ट ऑफिस के पीछे टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि रहवासी इलाका होने के बावजूद भी आग घरों में नहीं फैली, नहीं तो कोई अप्रिय घटना घट सकती थी. घटना देर रात करीब डेढ़ बजे की बताई जा रही है. दमकल एवं जीसीएफ फैक्ट्री के दर्जनों वाहन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, फिलहाल कार्रवाई जारी है.

गोडाउन में लगी भीषण आग

सामान हुआ जलकर खाक: जानकारी के अनुसार, गढ़ा पुलिस को सूचना मिली कि प्रेम नगर पोस्ट ऑफिस के पास रहवासी इलाकों के बीचों-बीच बनी जगदीश फ्लावर एवं टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई है, सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए लेकिन तब तक वहां रखा माल जलकर खाक हो चुका था. दमकल विभाग के दर्जनों वाहनों एवं जीसीएफ फैक्ट्री के वाहनों की मदद से चार घंटे बाद आग पर काबू पाया गया है.

गोडाउन में लगी भीषण आग

आग बुझाने के दमकल विभाग को करना पड़ी मशक्कत: बताया जा रहा है कि गोडाउन में बड़ी मात्रा में फ्लावर का सामान और डीजल रखा हुआ था जिसके कारण आग तेजी से फैल गई. आग पर काबू करने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करना पड़ी, फिलहाल आग लगने के कारण गोदाम में रखा माल पूरी तरह जलकर राख हो गया है. अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो आग बस्तियों में भी फैल सकती थी.

दमकल एवं फैक्ट्री के वाहनों ने आग पर पाया काबू

सवालों के घेरे में गोदाम: सीएसपी तुषार सिंह ने बताया कि संभवत: आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या पटाखे की चिंगारी हो सकती है. फिलहाल इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन नुकसान काफी हो गया जिसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है. वहीं दमकल विभाग द्वारा बताया गया है कि गोडाउन में डीजल रखा हुआ था जिसके कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा. CSP ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी साथ ही पता लगाया जा रहा है कि यह गोडाउन किसका है. इस घटना के बाद एक बार फिर भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्थित गोदाम सवालों के घेरे में हैं और प्रशासन के रहवासी इलाकों से गोदाम हटाने के निर्देश भी हवा हवाई नजर आ रहे हैं.

लाखों का सामान जलकर हुआ राख

