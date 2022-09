जबलपुर। ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह के बारे में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं. नितिन लारेंस नामक शख्स ने एक ने विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया कि जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम जांच करे तो ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह से ज्यादा सुरेश जैकब, रचना, संजय सिंह के घर से घोटालों के अहम दस्तावेज मिल सकते हैं. रायपुर निवासी नितिन लारेंस का कहना है कि इतने बड़े आपराधिक मामलों को पीसी सिंह अकेले अंजाम नहीं दे सकते.

मिशनरी की जमीन की हुई बंदरबांट : लारेंस का कहना है कि पीसी सिंह के साथ बराबर सुरेश जैकब ने अपनी भागीदारी निभाई और दोनों के साठगांठ से ही दान की राशि व मिशनरी की जमीन की बंदरबांट हुई. समाज के कुछ लोगों का कहना है कि जितना पीसी सिंह समाज के लोगों को छलने के लिए जिम्मेदार है, उतना ही सुरेश जैकब भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही मिलकर मिशनरी जमीनों को बेचकर समाज की संपत्ति को खोखला किया है. नितिन सिंह का यह भी कहना है कि अगर ईओडब्ल्यू सुरेश जैकब, रचना सिंह, संजय सिंह, पिंटू तिवारी, जोशुआ रतन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है तो पीसी सिंह के घर से मिले गबन की राशि की तुलना में कहीं अधिक की अवैध संपत्तियों का खुलासा हो सकता है.

बिशप पीसी सिंह के हर गुनाह में साथ देता था सुरेश जैकब

बिलासपुर में हो सकती है संपत्ति : इसके अलावा पीसी सिंह की धर्मपत्नी नोरा सिंह जिसका मायका छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है, वहां भी आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा मिल सकता है. क्योंकि पीसी सिंह हर महीने बिलासपुर जाकर मोटी रकम अपने संबंधियों के नाम पर इन्वेस्ट करता था. अभी जो खुलासे करोड़ों में हुए हैं, अगर इनके संबंधियों के घर भी इस तरह की सर्च कार्रवाई की जाए तो इससे कहीं ज्यादा की राशि और कई नए मामलों में भी खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल सुरेश जैकब कहां गायब है और वह कहां है. इसका अभी किसी को कोई पता नहीं है. Jabalpur sent to jail, Bishop PC singh right hand Jacob, Suresh jacob and PC Singh, Jacob accompany every crime, Disappear after EOW's action