जबलपुर। जबलपुर में अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में आयोजित हो रही महिला अग्निवीरों की भर्ती का दूसरा और आखिरी दिन था. भारतीय सेना के सामान्य पदों में भर्ती के लिए दूसरे दिन मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों को मौका मिला. जबकि 20 नवंबर को पहले दिन छत्तीसगढ़ की महिला उम्मीदवारों ने अग्निवीर बनने में जोर लगाया. दो दिनों तक चली इस महिला अग्निवीर भर्ती रैली में एमपी और छत्तीसगढ़ से शामिल होने के लिए करीब 30 हजार से ज्यादा महिला उम्मीदवार शामिल हुई है.

लड़कियों ने फिटनेस के बाद दौड़ में दिखाया दम

फिटनेस के बाद दौड़ में दिखाया दमः जम्मू एंड काश्मीर रायफल सेंटर में आयोजित इस महिला अग्निवीर चयन प्रक्रिया के दूसरे दिन शामिल हुई एमपी के मऊ और ग्वालियर की महिला उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट किया गया. इसके बाद दौड़ का आयोजन किया गया. जिसके बाद सफल होने वाली महिला उम्मीदवारों को अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल किया गया. जम्मू एंड कश्मीर रायफल्स सेंटर में आयोजित हो रही महिला अग्निवीर भर्ती में शामिल होने आई लड़कियों को सेना के अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले न केवल हौसला बढ़ाया,बल्कि उन्हें भर्ती प्रक्रिया की बारीकियां भी बताई. अग्निवीर बनने का सपना लेकर जबलपुर आई एमपी, छत्तीसगढ़ की महिला उम्मीदवारों के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जम्मू एंड काश्मीर रायफल के भर्ती सेंटर तक लाने के लिए जिला प्रशासन ने निशुल्क बस सेवा भी सुविधा मुहैया करवाई है. ताकि भर्ती रैली में बाहर से आने वाली युवतियों को भर्ती सेंटर तक जाने आने में परेशानी का सामना न करने पड़े. सेना के अधिकारियों का कहना है कि अग्निवीर भर्ती में शामिल होकर सेना का हिस्सा बनने वाली युवतियों का रजिस्ट्रेशन इस बार पूर्व में हुई भर्तियों के मुकाबले ज्यादा है.