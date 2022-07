जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया. भटौली रोड स्थित नर्मदा नदी के पुल पर अनिभा केवट की गोली मारकर हत्या कर दी थी. उसकी लाश कार के अंदर से बरामद हुई थी. प्रेमिका को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी बादल पटेल ने नर्मदा से कूदकर अपनी जान दे दी. उसकी लाश तिलवारा घाट के पास पानी में तैरती मिली है. बताया जा रहा है कि युवती के किसी दूसरे युवक से संबंध हो गए थे. यह बात बादल को नागवार गुजरी और उसने वारदात को अंजाम दे दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह है मामला: जोगनी नगर रामपुर में रहने वाली युवती अनिभा केवट बरगी हिल्स रोड स्थित पेटीएम कंपनी में काम करती थी. उसके बादल पटेल नामक पत्रकार के साथ संबंध थे. इस बीच बादल पटेल फर्जी पत्रकार गैंग पर दर्ज हुए प्रकरण में पकड़ा गया. जिसके चलते उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. इस दौरान अनिभा की नजदीकियां कंपनी में कार्यरत मैनेजर से साथ बढ़ गईं. इधर जेल से छूटने के बाद बादल पटेल बाहर आया और उसे पता चला कि अनिभा केवट के संबंध कंपनी के मैनेजर से हो गए है तो उसे यह बात पसंद नहीं आई. बादल ने अनिभा से मना किया कि वह मैनेजर से बातचीत न करे, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके चलते बादल पटेल ने पेटीएम कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट तक की थी, जिसकी रिपोर्ट तिलवारा थाने में दर्ज हुई थी.

आए दिन होती थी तकरार: कुछ दिन बाद ही मैनेजर का भोपाल में ट्रांसफर हो गया. इसके बाद से बादल व अनिभा केवट के बीच तकरार होती रहती थी. 23 जुलाई को बादल पटेल अपने दोस्त की कार लेकर निकला और अनिभा को आईटी पार्क स्थित आफिस से बुलाकर अपने साथ ले गया था. इसके बाद ग्राम मंगेली स्थित नर्मदा नदी के पुल पर अनिभा की गोली मारकर हत्या कर दी. मौके पर पहुंची पुलिस को कार में युवती की लाश के अलावा एक मीडिया चैनल की आईडी, मोबाइल फोन, कार की चाबी व कार के पास चप्पले मिली. इसके बाद पुलिस बादल पटेल की तलाश में जुट गई, तलाश के दौरान कुछ लोगों ने बताया था कि एक युवक को नदी में कूदते देखा है. पुलिस अधिकारियों ने गोताखोर दल की मदद से बादल की तलाश शुरु करा दी. सोमवार को बादल का शव तिलवारा घाट के पास पानी में तैरता मिला.

Jabalpur Girl Shot Dead: युवती की गोली मारकर हत्या, कार से लाश बरामद, आरोपी की तलाश जारी

लव ट्रायंगल के चलते अनिभा की हत्या: जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों सहित उनके परिजन भी पहुंच गए. बादल की लाश मिलने के बाद से यही चर्चा है कि त्रिकोणीय प्रेम कहानी के चलते अनिभा की हत्या की गई है. पुलिस ने मामले में जांच शुरु कर दी है. वहीं इस मामले में पुलिस अब कंपनी के मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है. उससे पूछताछ के बाद और भी तथ्य सामने आने की संभावना है. जांच में यह बात भी सामने आई है कि बादल पटेल की शादी वर्ष 2014 में हुई थी. वहीं दूसरे तरफ कंपनी का मैनेजर भी शादीशुदा है. पुलिस को पूछताछ में यह भी जानकारी लगी है कि अनिभा व बादल की दोस्ती उस वक्त से है जब दोनों कोचिंग पढ़ते थे.

''नर्मदा नदी में शव की सूचना मिली थी. मृतक की पहचान बादल पटेल के रूप में हुई है. बादल पर एक दिन पहले पेटीएम कंपनी में काम करने वाली अनिभा केवट की गोली मारकर हत्या करने के आरोप हैं. लेकिन जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा''. -के झारिया, टीआई तिलवारा

