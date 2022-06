जबलपुर। सरकार की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण पन्ना जिले की अजयगढ जनपद पंचायत के अध्यक्ष भारत मिलन पांडे को पद से हटा दिया गया था. इसके अलावा उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अनावेदक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि शिकायत पर बिना जांच किये ही उसे पद से हटा दिया गया है.

शिकायत की जांच क्यों नहीं की गई : याचिका में कहा गया कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत शिकायत की जांच आवश्यक है. याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पद से हटाने जाने के आदेश को निरस्त कर दिया था. एकलपीठ के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए उक्त याचिका दायर की गयी थी. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अगर निर्वाचन हुआ तो अंतिम आदेश कोर्ट के अधीन : युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अनावेदक चुनाव लड़कर निर्वाचित होता है तो परिणाम अंतिम आदेश के अधीन रहेगा. युगलपीठ ने 20 जून को अंतिम सुनवाई निर्धारित की है. सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह तथा अनावेदक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह ने पैरवी की. (Appeal in matter of removal of Janpad Adhyaksh) (If election held then final order is subject to court)