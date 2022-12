जबलपुर। मध्यप्रदेश में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीरें सामने आई है. स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के बेड पर अब कुत्ते आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिस अस्पताल के वार्ड में बीमार मरीजों को भर्ती किया जाता है, वहां मरीजों के बेड पर आवारा कुत्ते सो रहे हैं. जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधन बेफिक्र है. बदहाली की यह पहली तस्वीर नहीं है. इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीर स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई है. जिम्मेदार किसी कर्मचारी की नजर कुत्तों पर नहीं पड़ी. जिसके बाद मरीज के परिजनों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया. (Dogs found sleeping on bed instead of patient)

जबलपुर के स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के स्थान पर बेड पर मिला ये जानवर

इसी अस्पताल में महिला को जमीन पर लिटा दिया गया थाः जबलपुर जिले में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है. स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा अस्पताल के वार्ड में बेड पर कुत्ते आराम फरमाते मिले. तस्वीर इसलिए भी शर्मसार करने वाली है, क्योंकि इसी अस्पताल की कुछ दिनों पहले तस्वीरे सामने आई थी, जहां कड़ाके की ठंड के बावजूद भी ऑपरेशन कराने आई महिलाओं को जमीन पर लिटाया गया था. एक तरफ मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुत्ता बेड पर आराम कर रहे है. वायरल तस्वीर के बाद अस्पताल प्रशासन की लापरवाही उजागर हो रही है. (Same hospital woman was made to lie on ground)

रात में स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं मिला कोई कर्मचारीः शहपुरा निवासी सिद्धार्थ जैन अपनी पत्नी को लेकर देर रात करीब ढाई बजे इलाज के लिए शहपुरा स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे. जहां पर ना तो कोई कर्मचारी मौजूद था ना ही कोई डॉक्टर लेकिन मरीजों के बेड पर कुत्ते सोते जरूर मिले. दूसरी तरफ गंदगी और कबाड़ का अंबार पड़ा दिखाई दे रहा. सिद्धार्थ जैन का आरोप है कि इस स्वास्थ केंद्र में दिन में भी डॉक्टर मौजूद नहीं रहते. स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों के साथ छलावा किया जा रहा है. अब देखने ये होगा कि मरीज के बेड पर कुत्ते की तस्वीर वायरल होने के बाद जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही तय की जाती या फिर इस लापरवाही पर पर्दा डाल दिया जाता है. (No employee was found at health center at night)