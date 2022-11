जबलपुर। शैक्षणिक संस्थाओं की राशि के दुरुपयोग तथा मिशन की संम्पत्ति के फर्जीवाड़ा में जेल हवा खा रहे पूर्व बिशप पीसी सिंह के घोटाले की परते लगातार खुलती जा रही है. पूर्व बिशप ने भोपाल डिओसेस के अंतर्गत आने वाले नीमच स्थित स्कूल की जमीन अपने ट्रस्ट के नाम करवाई थी. (bishop fraud pc singh) (pc singh got land of school located in neemuch) (land of school neemuch written in name of his trust)

भाेपाल में हुई पूछताछ के बाद मनोज शरण ने खोला राजः ईओडब्ल्यू के डीएसपी स्वर्ण सिंह धामी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ने बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के सचिव नीरज डेविड ने पूछताछ में बताया था कि स्कूल की राशि से भोपाल बिशप मनोज शरण को दो महंगी कार उपहार में दी गयी थी. दोनो लक्जरी वाहन शैक्षणिक संस्थाओं की राशि से खरीदे गये थे. ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को भोपाल बिशप मनोज शरण से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि पूर्व बिशप पीसी सिंह ने भोपाल डिओसेस के अंतर्गत आने वाले नीमच स्थित स्कूल की जमीन अपने ट्रस्ट के नाम करवाई थी. ईओडब्ल्यू ने गत दिवस सिवनी व दमोह में शासन से मान्यता प्राप्त मिशनरी स्कूल के प्राचार्याे से पूछताछ की थी. पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया था कि पूर्व बिशप शासन से मान्यता प्राप्त मिशनरी स्कूल से भी राशि लेता था. स्कूल के अकाउंटेंट को रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया है. (bishop fraud pc singh) (pc singh got land of school located in neemuch) (land of school neemuch written in name of his trust)