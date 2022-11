जबलपुर। शैक्षणिक संस्थाओं की राशि के दुरुपयोग तथा मिशन की संम्पत्ति के फर्जीवाड़ा में जेल हवा खा रहे पूर्व बिशप पीसी सिंह के घोटाले की परते लगातार खुलती जा रही है. दमोह व सिवनी में सरकार से अनुदान प्राप्त मिशनरी स्कूल से भी बिशप राशि लेते थे. बिशप शुक्रवार को ईओडब्ल्यू के समक्ष उपस्थित होंगे. (Jabalpur bishop fraud pc singh) (pc singh also used to take money from government aided schools) (pc singh also used to take money) (bhopal bishop summoned with documents)

बिशप पीसी सिंह के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का खुलासा, दाऊद के गुर्गे रियाज भाटी से डील का आरोप

शुक्रवार को दस्तावेज के साथ पीसी सिंह तलबः ईओडब्ल्यू के डीएसपी स्वर्ण सिंह धामी से प्राप्त जानकारी के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की राशि के दुरुपयोग के संबंध में सिवनी व दमोह में शासन से मान्यता प्राप्त मिशनरी स्कूल के प्राचार्यो से गुरुवार को पूछताछ की गई थी. पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्व बिशप शासन से मान्यता प्राप्त मिशननी स्कूल से राशि लेते थे. स्कूल के अकाउंटेंट को रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया है. ईओडब्ल्यू ने बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के सचिव नीरज डेविड से पूछताछ में बताया था कि स्कूल की राशि से बिशप को दो महंगी कार उपचार में दी गयी थी. भोपाल में शुक्रवार को दस्तावेज की साथ पूर्व बिशप को उपस्थित होने के लिए कहा गया है.