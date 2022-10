जबलपुर। शैक्षणिक संस्थाओं की राशि के दुरुपयोग तथा मिशन की संम्पत्ति का फर्जीवाड़ा करने में जेल जा चुके पूर्व बिशप पीसी सिंह के घोटलो की परते लगातार खुलती जा रही है. ईओडब्ल्यू ने बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के सचिव नीरज डेविड से सोमवार को पूछताछ की. (Jabalpur bishop fraud) (financial help was also taken from abroad) (new revelations are being made in inquiry of eow)

Jabalpur Bishop Fraud पीसी सिंह के पुत्र और पत्नी को भी पदमुक्त किया गया, EOW के खुलासे से बढ़ रहीं परिवार की मुश्किलें

ट्रस्ट के जरिए विदेश से आर्थिक मदद ली थीः ईओडब्ल्यू के डीएसपी स्वर्ण सिंह धामी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी पीसी सिंह ने जोहरा नामक ट्रस्ट बनाया था. उनके द्वारा एक और ट्रस्ट का गठन किया गया था,जो बाद में बंद कर दिया गया था. उनके ट्रस्ट को विदेश से आर्थिक सहायत मिली थी. ट्रस्ट को आर्थिक सहायता कोरोना काल में लोगों की मदद तथा बच्चों की फीस के लिए मिली थी. जिसका दुरुपयोग कर पूर्व बिशप पीसी सिंह तथा ट्रस्ट के अन्य सदस्यों ने बंदरबांट किया है. शैक्षणिक संस्थाओं की राशि के दुरुपयोग के संबंध में ईओडब्ल्यू ने बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के सचिव नीरज डेविड से सोमवार को पूछताछ की. सचिव से पूछताछ मंगलवार को भी जारी रहेगी. ईओडब्ल्यू को पूछताछ के दौरान सचिव डेविड से आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में महत्तपूर्ण जानकारी मिली है.