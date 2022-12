जबलपुर। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश भड़क उठा. जबलपुर में भाजपा नेताओं के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता ओमती थाने पहुंच गए और पूर्व विधायक पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने लगे. जिसके बाद देर शाम पुलिस ने पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है. (Another fir lodged against raja patria in jabalpur)

तालिबानी फैसले लेती है कांग्रेसः पुलिस ने पहले भाजपा नेताओं से मामले की शिकायत के लिए आवेदन मांगा और उसकी जांच का भरोसा दिलाया, लेकिन भाजपा नेता मानने वाले नहीं थे. नेता एफआईआर की मांग पर लगातार अड़े रहे. उनका कहना था कि पूर्व विधायक का प्रधानमंत्री मोदी की हत्या को लेकर दिया गया बयान न सिर्फ आक्रोश भड़काता है बल्कि आने वाले समय में इससे विस्फोटक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि एक तरफ वह गांधी और अहिंसा की राह पर चलने का दावा करती है तो दूसरी तरफ तालाबानी फैसले लेती है. (congress takes talibani decisions)

मोदी पर विवादित बयान, राजा पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, बताया-निजी विचार

कानून सम्मत नहीं थी पटेरिया की स्पीचः भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध और आक्रोश के बाद आखिरकार पुलिस ने भी मामले में थाने में जीरो पर एफआईआर दर्ज कर ली. पुलिस का कहना था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ पूर्व विधायक राजा पटेरिया द्वारा दी गई स्पीच कानून सम्मत न होने की शिकायत की गई थी. इस पर उन पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है. (patria speech was not legal)

पीएम मोदी के लिए क्या कहा राजा पटेरिया ने: वीडियो में राजा पटेरिया कहते हुए दिख रहे हैं कि, 'प्रधानमंत्री मोदी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर लोगों को बांट देगा, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है, इसलिए संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो'. विवादित वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित पूरी भाजपा हमलावर हो गई. उधर बयान को लेकर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश (Raja Pateria on PM Modi) किया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा. (what did raja patria say for pm modi)