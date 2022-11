जबलपुर। एक छोटे से गांव से पढ़ाई के लिए जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र स्थित श्रीगुरु शिवनारायण प्राथमिक शाला के छात्रावास में रह रहे छात्र बुधवार की सुबह 7 से 11 साल के 4 बच्चों के लापता होने से हड़कंप मच गया. छात्रावास से बच्चों के लापता होने की जानकारी लगने पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फुटेज खंगाले जाने पर सुबह साढ़े 4 बजे गेट का ताला खोलकर बच्चे निकलते नजर आये. लापता हुए बच्चे शाम को अपने घर शहपुरा डोभी पहुंच गए. (4 minor students absconding from hostel)

Satna News: आवासीय छात्रावास से 4 छात्र लापता, मचा हड़कंप, चौकीदार के पैसे भी लेकर भागे

सीसीटीवी में हॉस्टल से बाहर निकलते दिखे थे छात्रः ग्वारीघाट थाना प्रभारी भूमेश्वरी चौहान ने बताया कि छात्रावास से बच्चों के गायब होने की सूचना पर उन्होंने शहपुरा के ग्राम डोभी निवासी केशव सिंह के पुत्र जय सिंह उम्र 11 वर्ष, उसका भाई शुभ सिंह उम्र 7 वर्ष, दुर्गेश सिंह का बेटा विराज सिंह उम्र 11 वर्ष एवं राजकुमार पटेल का बेटा रुद्र पटेल उम्र 11 वर्ष के छात्रावास से गायब होने की सूचना पर अपहरण का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की गई थी. जांच के दौरान छात्रावास के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर पता चला कि चारो छात्र अलसुबह छात्रावास के गेट का ताला खुला देखकर निकल गए थे. (know why students ran away from hostel) (students were seen coming out of hostel in cctv)

देर शाम अपने घर पहुंचे बच्चेः पुलिस ने उसी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश शुरू की गई. उधर देर शाम लापता हुए बच्चों के परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि छात्रावास से निकले चारों बच्चे अपने घर शहपुरा डोभी पहुंच गए हैं. पूछताछ में उक्त बच्चों ने बताया कि उन्हें मम्मी-पापा की बहुत याद आ रही थी. इसी दौरान उन्होंने हॉस्टल का गेट खुला देखा तो वे पैदल ही रास्ता पूछते-पूछते भेड़ाघाट चौराहे तक जा पहुंचे. इसके बाद यहां से वे लोग बस में बैठकर शहपुरा स्थित रेलवे फाटक तक पहुंचने के बाद बस से उतरकर पैदल अपने घर चले गए थे. फिलहाल छात्रावास प्रबंधन की ये बड़ी लापरवाही मानी जा रही है कि जब बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे. (Children reached their home late in the evening)